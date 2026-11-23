FIscalía de Valparaíso realiza "diligencias" en dependencias del Senado por caso firmas y la mesa de la corporación anuncia medidas
La más relevante dice relación con que, al menos en lo que resta de la presidencia de la senadora Paulina Núñez (RN), se acaban los permisos constitucionales por salidas de menos de 30 días, para los senadores.
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El llamado caso firmas tiene movilizado al Senado. De hecho, este lunes, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, abordó el tema informando que si bien la mesa no había sido formalmente notificada de la investigación iniciada por el Ministerio Público, contactó por iniciativa propia a la Fiscalía para manifestarle su cooperación en el proceso investigativo.
Más tarde, la Fiscalía Regional de Valparaíso, emitió un comunicado en el que confirma que, en horas de la tarde, la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, realizó diligencias encargadas por el Fiscal Jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, al interior del Senado.
“No se trata de un allanamiento, sino del cumplimento de una instrucción particular para requerir antecedentes, cuya entrega fue debidamente coordinada por el Ministerio Público con antelación”, explican desde la Fiscalía.
Medidas de la mesa
Más temprano, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció una serie de medidas. Con relación a las firmas, anunció que se implementará un sistema virtual de firma electrónica avanzada, que permita la validación de la firma por el senador solicitante, para todos los trámites que se den en el Senado; en segundo lugar, respecto a los permisos constitucionales, “se acabaron los permisos constitucionales por salidas menores de 30 días”, advirtió, agregando que esta medida la hará valer durante lo que resta de su periodo.
La tercera medida informada es que en cuanto la Comisión de Constitución haga llegar las modificaciones al Reglamento del Senado, para aumentar y modificar las sanciones de la Comisión de Ética, serán votadas en la Sala; y el cuarto punto es que enviarán los antecedentes a la Comisión de Ética.
Además, enfatizó en que la situación de las firmas constituye “una práctica, una costumbre, que hace muchísimo tiempo se ha desarrollado, en la lógica de la buena fe, de que si no voy a estar presente, por lo menos pido mi permiso”.
Tras lo cual, el presidente de la Comisión de Ética de la corporación, diputado Gustavo Sanhueza (UDI), aseguró que recibidos los antecedentes del caso “se analizarán en su mérito”.
Tema en la reunión opositora
El tema también se abordó en la tradicional reunión de los lunes de los partidos de oposición. En este contexto, el anfitrión de la cita y presidente del partido afectado, diputado Raúl Soto (PPD), señaló que el “problema está radicado en el Senado y en el comité donde se originó, y que es ahí donde se debe resolver”, recordando que mañana martes se reunirán los senadores del PPD y tomarán las determinaciones que corresponda, de manera autónoma.
E hizo hincapié en que le corresponde a la Fiscalía “esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si es que existen” y que “no hay que hacer aprovechamiento político de esto”, lo que da una señal de que la tensión inicial generada por el hecho, ha ido disminuyendo en el sector.
Finamente, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, sindicada por el jefe del Comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, como la promotora de la idea, apuntó a que “esto ya tiene una vertiente que está en sede de investigación. Por lo tanto, tal como lo ha dicho la mesa del Senado, también se va a prestar la colaboración allí”.
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