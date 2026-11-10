Propuestas transversales por combustibles: desde eliminar el impuesto específico hasta traspasar las utilidades de ENAP al Mepco

El proyecto anunciado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para contener el alza de los combustibles todavía no ingresa al Congreso y ya está generando un debate entre parlamentarios de distintos sectores, incluidos algunos cercanos al Ejecutivo, que consideran necesario complementar la iniciativa con medidas adicionales.

Aunque existe disposición a valorar el anuncio del gobierno, desde el oficialismo y la oposición han surgido propuestas que apuntan no solo a moderar los aumentos, sino también a reducir los precios que pagan los consumidores.

Entre estos últimos, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado frenteamplista Jorge Brito insistió en que la propuesta “no hace que las bencinas bajen, lo que hace es que suban más lento”. Y explicó que de los $ 1.560 que cuesta un litro de bencina aproximadamente, más de $ 500 corresponden a impuestos, por lo que se comprometió a empujar la iniciativa de que se elimine el impuesto específico de los combustibles.

De hecho, un grupo de diputados opositores, liderado por Jaime Araya (indep PPD), ingresó una reforma constitucional que elimina el impuesto específico a los combustible. Araya pidió, además, congelar la recaudación del IVA.

Por su parte, la diputada oficialista Joanna Pérez enfocó su propuesta en los transportistas, proponiendo que al sector se le suspenda por tres meses el pago del Pago Provisional Mensual (PPM) y se postergue también por tres meses el pago del IVA, con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas, y otras medidas paliativas por el alza de los combustibles.

Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Fabián Ossandón, calificó de insuficiente el proyecto anunciado por el Ejecutivo, y pidió medidas “concretas” para ir en ayuda de las familias chilenas, por lo que propuso “eliminar temporalmente el impuesto específico a los combustibles mientras dure la crisis”, recordando que el propio Presidente Kast cuestionó este gravamen durante su campaña.

Reducir márgenes de ENAP

Uno de los diputados que fue el primero en proponer al mismísimo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la semana pasada, que evaluara retirar de manera anticipada el 70% de las utilidades de ENAP, para destinarlos a la rebaja de los combustibles, fue el independiente Daniel Valenzuela. La propuesta fue suscrita por el 90% de la bancada RN e independientes; sin embargo, aún no recibe una respuesta concreta, aunque es altamente probable que la idea no haya sido considerada por Hacienda, puesto que en su lugar ingresará la propuesta del Ejecutivo.

No obstante, el senador Rojo Edwards insiste en una propuesta similar, de manera complementaria al proyecto anunciado por el gobierno. El independiente en el comité de RN en el Senado, señaló que “no es justo que, mientras los chilenos pagan el alza de las bencinas, ENAP aumente sus precios y duplique sus utilidades como consecuencia de esos mayores valores y no de una mayor eficacia o eficiencia en su gestión”.

Asegura que solicitará a Hacienda un “dividendo”, un traspaso extraordinario desde ENAP al Mepco, de manera de contener las alzas en los precios de los combustibles.

A esta propuesta también se sumó el presidente de Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet, quien señaló: “No podemos tener una empresa del Estado como ENAP que se está enriqueciendo, con utilidades que ya superan los US$ 1.000 millones en el presente año, con la refinación que hace de los combustibles, del diésel, del kerosene y de la bencina”.

Tras ello se propuso que “la estatal podría reducir sus márgenes para contribuir a contener el precio final de los combustibles”.