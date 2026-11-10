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Propuestas transversales por combustibles: desde eliminar el impuesto específico hasta traspasar las utilidades de ENAP al Mepco

Cuando aún no ingresa el proyecto del Ejecutivo, siguen surgiendo iniciativas transversales para reemplazarlo o complementarlo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 18:30 hrs.

Cámara de Diputados Senado gobierno Proyecto de ley combustible ENAP Claudia Rivas
Propuestas transversales por combustibles: desde eliminar el impuesto específico hasta traspasar las utilidades de ENAP al Mepco

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