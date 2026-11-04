CFA ve factibles metas fiscales de Hacienda a 2030, pero advierte de alta probabilidad de que la deuda pública supere el límite prudente de 45% del PIB

El organismo analizó el decreto de política fiscal emanado desde el Ejecutivo, que busca migrar hacia un déficit estructural de 1,5% del PIB en 2030.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reforzó su mensaje mixto en cuanto al devenir de las finanzas públicas, por un lado valorando la posibilidad de que el Fisco cumpla su meta de déficit estructural este año, pero levantando alertas ante la posibilidad de que aquello no se repita el próximo año.

Aquello quedó reflejado en el reporte “Análisis del decreto sobre las bases de la política fiscal 2026-2030”, dado a conocer este miércoles y en el que el Consejo debe -por ley- entregar su opinión fundada acerca de la idoneidad de las metas anuales de balance estructural (BE) y del nivel de deuda bruta del gobierno central, establecidos por el Ejecutivo en su decreto de política fiscal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial.

En el citado decreto, el Ministerio de Hacienda estableció como metas llegar a un déficit estructural de 2,6% del PIB este año; -1,8% para 2027; -1,7% para 2028; -1,6% para 2029, y -1,5% para 2030, manteniendo a su vez el límite prudente de la deuda en 45% del Producto para ese lapso.

El análisis del CFA destaca que se ratifique el techo de deuda en 45% del PIB, “dado que la evolución de sus determinantes sugiere al menos su mantención".

También, resalta que las metas de déficit impliquen pasar de un saldo en rojo de 3,1% del PIB en 2025 a 1,5% del PIB en 2030.

"Las metas de balance estructural van en la dirección correcta y, según las estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), permitirían estabilizar la deuda por debajo del nivel prudente de 45% del PIB", enfatizó el Consejo.

44,7 % del PIB fue la deuda a septiembre.

Acto seguido, los consejeros enfatizaron sobre los "importantes desafíos" para el cumplimiento de las metas. En específico, señalaron que la probabilidad de que la deuda sobrepase el umbral del 45% del PIB es "elevada, superando el 50% en 2029 y cercana a 55% en 2030".

En este contexto, el CFA planteó que la idoneidad de las metas para resguardar la sostenibilidad fiscal, en la práctica, dependerá de cuatro condiciones conjuntas.

La primera, el cumplimiento "estricto" cada año de las metas de balance estructural, lo que requerirá "medidas adicionales" que permitan cerrar las holguras negativas; segundo, la materialización de la trayectoria de crecimiento económico proyectada por el Ministerio de Hacienda, cuyo promedio es de 3,2% para el período 2027-2030; tercero, la contención de los otros requerimientos de capital conforme a las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2026 de 0,49% del PIB promedio entre 2026 y 2030; y, finalmente, una gestión fiscal "consistente y adaptable" frente a contingencias adversas, considerando los "riesgos" de incumplimiento de las proyecciones y la "incertidumbre" sobre la trayectoria de la deuda.

Recomendaciones sobre la mesa

Asimismo, para contribuir al cumplimiento de estas condiciones, y considerando las presiones de gasto de mediano plazo y las dificultades para materializar ajustes netos, el Consejo reiteró en su informe una serie de recomendaciones, con foco en que la consolidación combine de manera equilibrada cuatro dimensiones de política para generar mayor espacio fiscal.

La primera es consolida un mayor crecimiento económico potencial; segunda, la reducción de la evasión y elusión tributaria; tercero, nuevas fuentes de ingresos estructurales; y en cuanto lugar, una mayor eficiencia y/o ajustes en el gasto público y de los requerimientos bajo la línea.

Además, para avanzar en estas cuatro dimensiones, el CFA reiteró que es necesario un "acuerdo amplio por la sostenibilidad fiscal", que incluya al Ejecutivo y al Congreso, considerando que su implementación podría requerir medidas legislativas.

"Si bien los pilares de la estrategia fiscal del decreto de política del Ministerio de Hacienda se alinean con estas dimensiones, el Consejo releva la importancia de que se traduzcan en medidas concretas y cuantificadas, que sustenten la senda de consolidación, reduzcan la exposición a riesgos y permitan converger hacia un balance estructural compatible con la estabilización de la deuda bruta bajo el nivel prudente", cerró el reporte del CFA.