El poder de lo relacional en la transformación personal y social

¿Alguna vez has dudado frente a alguien que te pide ayuda y te has preguntado: ¿En qué podría serle útil si sabe más que yo? Yo sí. Y ese pensamiento, tan común entre mujeres, a menudo nos aleja de conectar verdaderamente con lo que podemos ofrecer. Este mes, en que se intensifican los discursos sobre el poder, las promesas y nuestros derechos, me quiero detener a reflexionar sobre algo más profundo: el valor intrínseco que todas tenemos para ayudar a otras, incluso cuando no vemos todo lo que podemos aportar.

He aprendido que el verdadero cambio no solo se logra a través de políticas, estructuras o discursos; también nace de las relaciones. Es en la conexión entre mujeres, en el apoyo mutuo, donde reside un poder transformador que puede ser crucial para el crecimiento individual y colectivo.

Hace poco, una mujer increíble me dijo que debía terminar nuestra mentoría por una razón económica. Mi estómago se apretó, porque no creo que el dinero deba ser un obstáculo para el crecimiento. Propuse continuar nuestra relación de mentoría de manera recíproca: ella como mi mentora y yo como la de ella. Su sorpresa lo dijo todo. A partir de ahí, comenzamos a trabajar semanalmente, confiando en que el intercambio sería valioso para ambas.

¿Qué necesita ocurrir para que haya una democratización del crecimiento de las mujeres? Claro, necesitamos políticas públicas, cambios estructurales y transformaciones mentales, pero lo que quiero resaltar hoy es el poder del vínculo. La mentoría entre mujeres no solo es un proceso personal, sino que tiene un impacto que trasciende a las involucradas.

La académica Brenda Zimmerman, quien estudió los sistemas, nos recuerda que "la unidad de análisis más importante en un sistema no es la parte (persona, organización o institución), sino la relación entre las partes". Esto implica que las relaciones de apoyo mutuo entre mujeres pueden transformar no solo la vida de quienes participan en ellas, sino también los sistemas sociales, laborales y culturales en los que estamos inmersas.

La mentoría, entonces, se convierte en una herramienta poderosa de cambio sistémico, una forma de promover la equidad y de construir redes que benefician a toda la sociedad.

¿Sientes que contribuyes al cambio social cuando estableces relaciones de cooperación con otras personas? Al final, el cambio no solo se genera desde las políticas o las leyes, sino desde las conexiones genuinas que creamos entre nosotras, día a día.