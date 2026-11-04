Arauco revierte sus pérdidas a septiembre y gana casi US$ 100 millones

La forestal aumentó sus ventas un 2,5%. Sin embargo, sus pasivos crecieron en más de US$ 1.100 millones y sus resultados operacionales disminuyeron.

Celulosa Arauco y Constitución, filial de Empresas Copec y ligada a la familia Angelini, volvió a registrar ganancias durante los primeros nueve meses de 2026. La compañía obtuvo utilidades por US$ 99,5 millones, frente a las pérdidas de US$ 10,3 millones del mismo período de 2025.

Las ventas de la forestal llegaron a US$ 4.681 millones, un aumento de 2,5%. Sin embargo, sus costos crecieron más rápido que los ingresos, lo que llevó a una caída de 18,3% en su resultado operacional, hasta los US$ 310,5 millones.

La mejora en las ganancias se explica en parte por las diferencias de cambio, que pasaron de pérdidas por US$ 90,7 millones a ganancias por US$ 55,1 millones.

Solo en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, Arauco ganó US$ 27,7 millones, frente a pérdidas de US$ 215 mil en igual período del año anterior.

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Celulosa, maderas e inversiones

El negocio de celulosa registró ventas por US$ 2.339 millones, un aumento de 2,6%, mientras que el de maderas alcanzó los US$ 2.341 millones, con un alza de 2,5%.

La compañía señaló que los mayores precios impulsaron las ventas de celulosa durante el tercer trimestre. Sin embargo, advirtieron que el mercado chino continúa mostrando baja demanda en papeles de impresión y escritura, mientras que en Europa persisten condiciones de baja demanda.

Por otra parte, los pasivos de Arauco aumentaron en US$ 1.142 millones respecto de diciembre de 2025, hasta los US$ 12.763 millones, principalmente por mayores préstamos y obligaciones de arriendo.

Los activos de Arauco aumentaron un 6,9%, hasta US$ 22.774 millones. Además, la compañía elevó sus inversiones a US$ 1.811 millones entre enero y septiembre, frente a US$ 1.746 millones en 2025, todo esto por el avance del proyecto Sucuriú en Brasil.