Arauco revierte sus pérdidas a septiembre y gana casi US$ 100 millones
La forestal aumentó sus ventas un 2,5%. Sin embargo, sus pasivos crecieron en más de US$ 1.100 millones y sus resultados operacionales disminuyeron.
Noticias destacadas
Celulosa Arauco y Constitución, filial de Empresas Copec y ligada a la familia Angelini, volvió a registrar ganancias durante los primeros nueve meses de 2026. La compañía obtuvo utilidades por US$ 99,5 millones, frente a las pérdidas de US$ 10,3 millones del mismo período de 2025.
Las ventas de la forestal llegaron a US$ 4.681 millones, un aumento de 2,5%. Sin embargo, sus costos crecieron más rápido que los ingresos, lo que llevó a una caída de 18,3% en su resultado operacional, hasta los US$ 310,5 millones.
La mejora en las ganancias se explica en parte por las diferencias de cambio, que pasaron de pérdidas por US$ 90,7 millones a ganancias por US$ 55,1 millones.
Solo en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, Arauco ganó US$ 27,7 millones, frente a pérdidas de US$ 215 mil en igual período del año anterior.
Celulosa, maderas e inversiones
El negocio de celulosa registró ventas por US$ 2.339 millones, un aumento de 2,6%, mientras que el de maderas alcanzó los US$ 2.341 millones, con un alza de 2,5%.
La compañía señaló que los mayores precios impulsaron las ventas de celulosa durante el tercer trimestre. Sin embargo, advirtieron que el mercado chino continúa mostrando baja demanda en papeles de impresión y escritura, mientras que en Europa persisten condiciones de baja demanda.
Por otra parte, los pasivos de Arauco aumentaron en US$ 1.142 millones respecto de diciembre de 2025, hasta los US$ 12.763 millones, principalmente por mayores préstamos y obligaciones de arriendo.
Los activos de Arauco aumentaron un 6,9%, hasta US$ 22.774 millones. Además, la compañía elevó sus inversiones a US$ 1.811 millones entre enero y septiembre, frente a US$ 1.746 millones en 2025, todo esto por el avance del proyecto Sucuriú en Brasil.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
BRANDED CONTENT
Del laboratorio a la oficina: cómo y dónde diseñar espacios para startups científico-tecnológicas
Solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete