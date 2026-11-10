DP World invertirá US$ 227 millones en San Antonio y extiende su concesión hasta 2041

La filial del operador de Dubái acordó con la Empresa Portuaria San Antonio prorrogar por 10 años el frente Costanera-Espigón. Las obras deberán ejecutarse en tres años y, según informaron, sumarán 300.000 TEU de capacidad anual.

Por 10 años más se extenderá la concesión del frente de atraque Costanera-Espigón en la Región de Valparaíso. Así la firma DP World San Antonio -filial del operador portuario global con sede en Dubái, DP World- podrá operar hasta 2041, según se acordó con la Empresa Portuaria San Antonio (Epsa).

El mecanismo de extensión estaba previsto contractualmente en las bases de licitación de 2011 (que estableció que la concesión original sería por 20 años) y está sujeto a un plan de inversiones por US$ 227 millones, el que deberá materializarse de aquí a tres años más. Con esto, sumado a otras inversiones previstas para el periodo, el total llegará a cerca de US$ 250 millones hacia el fin de la concesión, en 2041.

¿Qué contempla el plan? Según EPSA, obras de infraestructura, modernización y nuevo equipamiento, lo que permitirá aumentar la capacidad anual de transferencia del terminal multipropósito en 300.000 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) para carga en contenedores y hasta 1.800.000 toneladas en graneles sólidos.

Según el presidente del directorio de EPSA, Sergio Merino, “San Antonio es el principal nodo logístico del país y este acuerdo fortalece ese rol estratégico, garantizando capacidad y competitividad en el mediano plazo mientras avanza el proyecto Puerto Exterior”.