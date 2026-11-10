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DP World invertirá US$ 227 millones en San Antonio y extiende su concesión hasta 2041

La filial del operador de Dubái acordó con la Empresa Portuaria San Antonio prorrogar por 10 años el frente Costanera-Espigón. Las obras deberán ejecutarse en tres años y, según informaron, sumarán 300.000 TEU de capacidad anual.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 19:11 hrs.

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DP World invertirá US$ 227 millones en San Antonio y extiende su concesión hasta 2041

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