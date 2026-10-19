Impulsado por los vuelos domésticos, tráfico aéreo en Chile vuelve a crecer tras 13 meses de caídas

Según cifras de la JAC, durante septiembre se transportaron 2,23 millones de pasajeros, un alza de 0,2% respecto de 2025. Mientras que flujo doméstico subió 1,6% gracias a las rutas con Santiago, el internacional –sin embargo– sumó su séptimo mes a la baja, arrastrado por Brasil.

Una buena noticia recibió el tráfico aéreo en Chile durante el mes de septiembre, luego de que, tras 13 meses registrando cifras negativas, este mes se reportara un crecimiento del 0,2%, con 2,23 millones de pasajeros transportados.

El informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) lo describe como “una señal puntual de estabilización”, que aún no recupera el nivel alcanzado en 2024. El resultado se explica por otra cifra positiva: un crecimiento del 1,6% –respecto del 2025– en el flujo doméstico de pasajeros luego de 14 meses a la baja.

En cuanto al tráfico internacional, sin embargo, este completó su séptimo mes registrando bajas, esta vez del 1,6%.

El alza en el tráfico doméstico, explicó la JAC, “se debe al crecimiento del flujo con relación a Santiago”, en un 3,3%, específicamente, siendo las rutas que más aportaron al resultado Santiago-La Serena (que recuperó su nivel de 2024), Santiago-Calama y Santiago-Copiapó.

La ruta que vio una importante baja, eso sí, fue Santiago-Valdivia, con una caída del 41,6% “afectada por una caída en la frecuencia de Latam”, dijo la JAC.

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En cuanto al tráfico entre regiones, en tanto, este volvió a caer en términos interanuales, específicamente en un 8,4%. “Se destaca la contribución negativa de las rutas interregionales Concepción-Calama y Concepción-Puerto Montt”, dijo la autoridad.

En estos tramos domésticos, la línea aérea que más pasajeros transportó fue Latam, con un alza del 5,4% respecto de los pasajeros que transportó en 2025; seguido de SKY Airline, con un crecimiento del 4,3%. JetSmart, en tanto, vio una caída del 16,4% en los pasajeros que transportó dentro del país.

Sector internacional

El flujo internacional de pasajeros no tuvo la misma suerte. Las 941 mil personas transportadas durante septiembre bautizaron este septiembre como el séptimo mes consecutivo con bajas.

La caída de este tráfico, explicó la JAC, se sitúa en un menor flujo intraregional, especialmente con Brasil, “que registró una disminución generalizada en todas sus ciudades, principalmente Florianópolis”. Los destinos que sí fueron más cotizados y evidenciaron alzas con respecto al año anterior fueron Argentina (+4,7%), Panamá (+11,7%) y Colombia (+6,6%).

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Operador por operador, en este tipo de vuelos Latam disminuyó en un 4,3% los pasajeros que transportó en comparación al 2025, mientras que JetSmart aumentó en un 26,9%, posicionándose como el segundo operador con un 10,6% de participación en el mercado.

SKY Airline, en tanto, quedó en tercer lugar, con una disminución del 22,1% de sus pasajeros transportados en comparación a septiembre de 2025.