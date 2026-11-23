Las ventas sumaron $ 168.824 millones, mientras el Ebitda ajustado retrocedió 1,8%. Su CEO, Andrés Ok, habló de una "resiliencia operativa" frente a un mercado altamente competitivo.

WOM comunicó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, “periodo en el que ha continuado con una sana posición financiera”, describió la compañía propiedad de BlackRock, Amundi Asset Management, Moneda y Man GLG Partners.

En cuanto a ingresos, la telco alcanzó los $ 168.824 millones, cifra un 6,8% mayor a la registrada el año pasado. El alza, argumentó la sociedad, se produjo por crecimiento en todos sus segmentos: 2,3% por servicios (móvil postpago, móvil prepago y fibra) y 24,7% en venta de terminales.

Su Ebitda ajustado, en tanto, totalizó $ 64.273 millones, lo que representa una disminución del 1,8% interanual. En lo que va del año, el Ebitda ajustado creció un 3,1%, “impulsado por el control continuo de costos junto con crecimiento en los ingresos totales”.

“Asimismo, la compañía registró un apalancamiento de 3,5x Ebitda, continuando con una estructura de capital simplificada y sin vencimientos relevantes durante los próximos cinco años”, explicó WOM.

“El tercer trimestre de 2026 demostró la resiliencia operativa de WOM frente a un invierno particularmente complejo y un mercado altamente competitivo. Hoy estamos priorizando el valor de largo plazo para nuestros clientes y la solidez del negocio", destacó el CEO de WOM, Andrés Ok. "Nuestro mandato estratégico es claro: mantener una estricta disciplina financiera, resguardar la liquidez, completar el despliegue de nuestra red e impulsar a la industria hacia un futuro racional, transparente y sostenible”.

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En cuanto al segmento móvil postpago, la compañía sostuvo que mantuvo una tendencia positiva: el ARPU (ingreso promedio por usuario) registró un crecimiento de 2,3% interanual, alcanzando su décimo trimestre consecutivo de crecimiento.

“En una industria altamente competitiva, esta alza responde principalmente a la contribución inicial del reciente lanzamiento de Planes Simples, que cuentan con una nueva estructura de precios al eliminar los tradicionales descuentos temporales y priorizan la confianza de largo plazo con los clientes”, dijo WOM.

En este mismo periodo, si bien la base de clientes tuvo una disminución de 0,8% en comparación al mismo trimestre en 2025, la tasa de fuga de clientes postpago se mantuvo en 2,1%. “De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), WOM mantiene un sólido segundo lugar en conexiones móviles, con un 24,3% de participación de mercado y un 25,6% en tráfico total de datos”.