Clasificadoras advierten “debilitada” situación de SKY, pero destacan resiliencia de sus flujos en escenarios de estrés
La aerolínea levantó cerca de $60.000 millones a través de bonos securitizados colocados por Securitizadora Security, que se pagarán en cuatro años con sus ventas de pasajes a través de agencias de viaje en Chile, Perú y Uruguay. Moody’s clasificó la operación en A− y Humphreys en AA−.
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Cerca de $ 60.000 millones fue el monto que el pasado 8 de octubre Sky Airline levantó a través de Securitizadora Security.
La operación, asesorada por LarrainVial, contempla la colocación de bonos securitizados al mercado que Securitizadora Security deberá pagar a sus inversionistas en un plazo de cuatro años con ingresos que la aerolínea chilena –ahora parte del ecosistema de Grupo Abra– reciba de pasajes vendidos en Chile, Perú y Uruguay.
Estos últimos, específicamente, corresponderán a aquellas ventas generadas a través de “canales indirectos”, es decir, de agencias de viajes acreditadas ante la IATA en los tres países, incluidas aquellas transacciones procesadas mediante tarjetas de crédito a través de Transbank en Chile, las que representan –según la clasificadora de riesgo Moody’s Local– “en torno a un 30% de los ingresos totales de la compañía”, situando, como referencia, un volumen de US$ 120 millones al año.
Al respecto, en sus repectivos informes, Moody’s Local clasificó los bonos securitizados preferentes en la categoría A−, mientras que Humphreys lo hizo en AA−.
Desde su vereda, en tanto, el CFO de SKY Airline, Tomás Jankelevich, indicó que la transacción representa un hito muy relevante para la compañía, "ya que nos permite incorporar una nueva fuente de financiamiento y continuar diversificando nuestra estructura financiera".
"La recepción que tuvo la operación entre los inversionistas demuestra la confianza que existe en el mercado sobre la compañía, y su valoración a la solidez de nuestro negocio, responsabilidad y eficiencia operacional”, añadió.
El panorama del bono, entonces, queda así: colocada a una tasa de 9,50%, a partir del próximo 1 de enero de 2027, Securitizadora Security deberá pagar en cuotas trimestrales a sus inversionistas el capital e intereses pactados, con vencimiento final el 1 de octubre de 2030.
Ante un deterioro de los números de la aerolínea, el bono contempla la posibilidad de incluir también las ventas realizadas a través de los canales propios de SKY en Chile –procesadas por Transbank y Mercado Pago, por ejemplo– y las procesadas en Perú por Niubiz. Según Humphreys, esos ingresos sumaron US$ 396 millones en los últimos doce meses.
Situación financiera
En sus escritos, ambas clasificadoras evaluaron la capacidad de Sky para mantener sus operaciones y continuar generando flujos ante escenarios de estrés.
Esto, cabe destacar, a menos de dos meses de que se concretara la integración de Sky al ecosistema de Grupo Abra, que tiene en su portafolio a otras aerolíneas como Avianca y Gol.
Desde su vereda, Moody’s Local evaluó “favorablemente la posición competitiva de Sky en los mercados donde opera, así como los potenciales beneficios de su integración reciente al grupo Abra, particularmente en términos de alcance operacional”.
Eso sí, levantó una alerta: “Consideramos que su situación financiera se encuentra debilitada, lo cual se refleja en una capacidad limitada para cubrir sus compromisos financieros, incluidas las obligaciones con entidades relacionadas, pero particularmente de aquellas relacionadas con las cuotas de arrendamientos de las aeronaves que sustentan su operación, principal componente de su pasivo”.
60.000 millones fue el monto del bono que SKY levantó
Actualmente, Sky opera 35 aeronaves hacia un total de 45 destinos. De todas formas, mantiene contratos de arrendamiento. Por ejemplo, según consignó el medio Aviacionline, en abril pasado Sky cerró un acuerdo con BOC Aviation, firma que le comprará tres Airbus A321XLR para luego arrendarlos a la aerolínea.
Moody's añadió que Sky, además, “cuenta con un acceso limitado a fuentes de liquidez y financiamiento”, a lo que se suman “consideraciones generales de la industria”, como su exposición al ciclo económico de las economías en las que opera, el precio de los combustibles (su principal insumo) y la susceptibilidad a posibles eventos de disrupción operacional que escapan de su control.
Humphreys, en tanto, destacó que para mantener la clasificación entregada, espera que las ventas directas e indirectas de Sky se mantengan “en niveles consistentes con los mínimos y montos aplicables durante cada período”. Además, consignó que "se espera que se mantenga el nivel de solvencia de SKY".
Sobre su incorporación al portafolio de Abra, añadió que esto “le permitiría fortalecer su escala regional y su acceso potencial a capacidades financieras, comerciales y operativas adicionales”.
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