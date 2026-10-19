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Clasificadoras advierten “debilitada” situación de SKY, pero destacan resiliencia de sus flujos en escenarios de estrés

La aerolínea levantó cerca de $60.000 millones a través de bonos securitizados colocados por Securitizadora Security, que se pagarán en cuatro años con sus ventas de pasajes a través de agencias de viaje en Chile, Perú y Uruguay. Moody’s clasificó la operación en A− y Humphreys en AA−.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 15:07 hrs.

Catalina Vicuña
Foto: Julio Castro.

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