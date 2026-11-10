Multi X multiplica por seis sus ganancias en el tercer trimestre por alza del precio del salmón

La salmonera registró ganancias por US$ 13,6 millones entre julio y septiembre, un aumento de 534% respecto del mismo período de 2025.

La salmonera Multi X registró utilidades de US$ 13,6 millones durante el tercer trimestre de 2026, un incremento del 534,1% frente a los US$ 2,1 millones obtenidos en igual período del año anterior. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del salmón y una reducción de los costos de producción.

Los ingresos de la compañía alcanzaron los US$ 210,5 millones entre julio y septiembre, un crecimiento de 12%. En tanto, el Ebitda llegó a US$ 30,4 millones, con un alza de 139,4% respecto del tercer trimestre de 2025.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las utilidades consolidadas de la compañía alcanzaron los US$ 28 millones, un aumento de 148,2% frente a los US$ 11,3 millones registrados en igual período de 2025.

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Uno de los principales factores fue el aumento del precio del salmón atlántico que, durante el trimestre, alcanzó un precio internacional de referencia promedio de US$ 6,46 por libra, un incremento de 21% interanual en Estados Unidos .

A ello se sumó un aumento de 3,9% en los volúmenes comercializados por Multi X, pese a que sus cosechas disminuyeron 1% frente al mismo período de 2025. Por el lado de los costos, la compañía informó que el costo de producción de los salmones vendidos disminuyó 1,3%, hasta US$ 4,45 por kilogramo.

En sus antecedentes financieros, la salmonera también se refirió a la mortalidad masiva de 918 toneladas de peces en Magallanes, producto de una floración algal nociva. El fenómeno provocó la pérdida del 1,3% de los peces que mantenía la compañía en el agua y al 0,56% de su cosecha proyectada para 2026.

Multi X precisó que sus efectos no están incluidos en los resultados del tercer trimestre y serán reconocidos durante el cuarto trimestre. No obstante, dijeron, la administración estimó que el impacto financiero será acotado y no material.