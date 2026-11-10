Multi X multiplica por seis sus ganancias en el tercer trimestre por alza del precio del salmón
La salmonera registró ganancias por US$ 13,6 millones entre julio y septiembre, un aumento de 534% respecto del mismo período de 2025.
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La salmonera Multi X registró utilidades de US$ 13,6 millones durante el tercer trimestre de 2026, un incremento del 534,1% frente a los US$ 2,1 millones obtenidos en igual período del año anterior. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del salmón y una reducción de los costos de producción.
Los ingresos de la compañía alcanzaron los US$ 210,5 millones entre julio y septiembre, un crecimiento de 12%. En tanto, el Ebitda llegó a US$ 30,4 millones, con un alza de 139,4% respecto del tercer trimestre de 2025.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las utilidades consolidadas de la compañía alcanzaron los US$ 28 millones, un aumento de 148,2% frente a los US$ 11,3 millones registrados en igual período de 2025.
Uno de los principales factores fue el aumento del precio del salmón atlántico que, durante el trimestre, alcanzó un precio internacional de referencia promedio de US$ 6,46 por libra, un incremento de 21% interanual en Estados Unidos .
A ello se sumó un aumento de 3,9% en los volúmenes comercializados por Multi X, pese a que sus cosechas disminuyeron 1% frente al mismo período de 2025. Por el lado de los costos, la compañía informó que el costo de producción de los salmones vendidos disminuyó 1,3%, hasta US$ 4,45 por kilogramo.
En sus antecedentes financieros, la salmonera también se refirió a la mortalidad masiva de 918 toneladas de peces en Magallanes, producto de una floración algal nociva. El fenómeno provocó la pérdida del 1,3% de los peces que mantenía la compañía en el agua y al 0,56% de su cosecha proyectada para 2026.
Multi X precisó que sus efectos no están incluidos en los resultados del tercer trimestre y serán reconocidos durante el cuarto trimestre. No obstante, dijeron, la administración estimó que el impacto financiero será acotado y no material.
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