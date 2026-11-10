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Multi X multiplica por seis sus ganancias en el tercer trimestre por alza del precio del salmón

La salmonera registró ganancias por US$ 13,6 millones entre julio y septiembre, un aumento de 534% respecto del mismo período de 2025.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 18:17 hrs.

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