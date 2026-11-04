Bill Gates sorprende con visita a Chile y recorre la mina subterránea de Chuquicamata

El cofundador de Microsoft habría llegado al país de vacaciones, con San Pedro de Atacama entre sus destinos. Según fuentes cercanas a Codelco, el empresario solicitó conocer las instalaciones de la minera estatal.

Una inesperada visita recibió Codelco en el norte de Chile. El multimillonario estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, estuvo en las instalaciones de Chuquicamata, donde recorrió la mina subterránea de la estatal chilena, según señalaron a DF fuentes cercanas a la compañía.

El paso del empresario por la operación minera se habría producido en el marco de un viaje a Chile, que tendría entre sus destinos a San Pedro de Atacama. Gates habría llegado al país a bordo de un avión privado y, durante su estadía en el norte, surgió su interés por conocer una de las faenas más emblemáticas de la minería chilena.

El recorrido por Chuquicamata se habría concretado luego de que el propio Gates manifestara su interés por conocer la mina durante su estadía en el norte del país.

La visita se habría desarrollado bajo estricta reserva, a petición de Gates, quien habría solicitado absoluta discreción y evitar la presencia de prensa durante su recorrido por las instalaciones de la estatal.

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No sería la primera visita del empresario a Chile. En febrero de 2010, Gates viajó junto a su familia a la Antártica, tras arribar a Punta Arenas a bordo de un avión privado, según consignó entonces La Prensa Austral.

Más allá de su trayectoria en el sector tecnológico, Gates también mantiene vínculos con la industria minera. El empresario figura entre los inversionistas de Breakthrough Energy Ventures, fondo que participa en KoBold Metals, una compañía estadounidense que utiliza inteligencia artificial para la exploración de minerales como cobre, litio y níquel.

Uno de sus principales proyectos es Mingomba, en Zambia, donde KoBold anunció en abril de 2026 el inicio formal de las obras de construcción de los piques de una futura mina de cobre. Según informó la compañía, la iniciativa contempla una inversión estimada superior a US$ 2.000 millones y una producción proyectada de unas 300 mil toneladas anuales de cobre.