Utilidades de grupo Falabella crecen 18% en el tercer trimestre: “Demostramos la fortaleza de nuestro ecosistema”
En los primeros nueve meses del año, el conglomerado acumula ganancias por US$ 667 millones, un aumento de 18% respecto al mismo período de 2025.
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"Durante un tercer trimestre exigente, demostramos la fortaleza de nuestro ecosistema físico-digital, avanzando en nuestra ambición de ser la primera elección de nuestros clientes y una plataforma atractiva para la creación de valor de largo plazo en la región para nuestros inversionistas".
De esta manera, el gerente general del grupo Falabella, Alejandro González Dale, destacó los resultados del conglomerado en el tercer trimestre de 2026: registró una utilidad de US$ 196 millones, un crecimiento de 18% respecto del mismo período del año anterior.
Los ingresos consolidados alcanzaron los US$ 3.521 millones, con un aumento de 10% interanual, mientras que el Ebitda creció 12%, hasta US$ 478 millones. El margen EBITDA, en tanto, llegó a 13,6%, frente al 13,2% registrado en igual período de 2025, reflejando una mejora consistente en la rentabilidad, destacó la firma.
Al cierre del tercer trimestre, la compañía acumula utilidades por US$ 667 millones, un alza de 18% en 12 meses.
“En un contexto que sigue siendo desafiante para el consumo en la región, hemos logrado mantener un buen dinamismo, mejorar nuestra rentabilidad y llegar a 39 millones de clientes. Hoy 1 de cada 2 adultos nos prefieren en la región andina. Así, contamos con un ecosistema cada vez más integrado, que nos permite potenciar las capacidades de cada negocio, fortalecer nuestra propuesta de valor y seguir creciendo”, destacó González Dale.
Los negocios
La compañía destacó que, durante el tercer trimestre, los cinco negocios del ecosistema del conglomerado mantuvieron un desempeño positivo, apoyados -dijo- en el fortalecimiento de sus propuestas comerciales, el crecimiento de los canales digitales y una mayor integración de sus capacidades.
Así es como, según la empresa, Banco Falabella continuó profundizando su propuesta de banca digital, simple y complementada con beneficios, con un crecimiento de 17% interanual en su cartera de colocaciones. Las compras realizadas con sus medios de pago alcanzaron los US$ 7.500 millones (+14,2%), mientras que durante el trimestre llegaron a 8,8 millones de clientes activos en la región (+6,5% a/a) y se abrieron 901 mil nuevas cuentas y tarjetas de crédito (+14% a/a).
En retail, los tres formatos del grupo registraron un crecimiento conjunto de ingresos de 7,5% interanual. "Falabella Retail aumentó sus ingresos en 9,3%, apoyado en su propuesta multiespecialista omnicanal, el fortalecimiento de marcas propias y exclusivas, y el dinamismo del canal digital, cuyo GMV creció 17%", dijo la empresa.
Alejandro González Dale, gerente general grupo Falabella. Foto: Julio Castro
Por su parte, Tottus evidenció un alza de 9,2% en sus ingresos, impulsado -destacó la compañía- por una propuesta enfocada en calidad y precios accesibles, el crecimiento de las categorías perecibles y una mayor participación del canal online.
Sodimac, en tanto, creció 4,5% en ingresos, cifra que alcanza 14,3% al incluir sus operaciones en Colombia y México -que no se consolidan en los estados financieros del grupo- destacando el fortalecimiento del canal online, las marcas propias y su propuesta para el cliente profesional (PRO), señaló el holding, que destacó su división de e-commerce, que registró un aumento de 16% interanual en el GMV digital, impulsado por un avance de 29% en las ventas de sellers (terceros vendedores).
"Este desempeño estuvo acompañado de mejoras en la velocidad de entrega, la ampliación del surtido y el desarrollo de nuevas capacidades comerciales, como Retail Media, fortaleciendo la experiencia omnicanal de los clientes", sostuvo la empresa.
Mallplaza, por su parte, mantuvo un desempeño operacional, con un crecimiento de 8,7% en su Ebitda y un margen Ebitda histórico de 83%, señaló la compañía.
“Hoy contamos con una posición financiera sólida y un ecosistema de negocios que nos permiten seguir ofreciendo una mejor experiencia a nuestros clientes y mirar con optimismo las oportunidades que tenemos por delante", dijo el gerente general del grupo, quien añadió: "Nuestra prioridad es seguir profundizando las conexiones entre nuestros negocios, potenciando sus fortalezas y desarrollando nuevas oportunidades de crecimiento. Tenemos las capacidades, el talento y la ambición para seguir creciendo y generando valor de largo plazo”.
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