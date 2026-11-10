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Utilidades de grupo Falabella crecen 18% en el tercer trimestre: “Demostramos la fortaleza de nuestro ecosistema”

En los primeros nueve meses del año, el conglomerado acumula ganancias por US$ 667 millones, un aumento de 18% respecto al mismo período de 2025.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 16:28 hrs.

J. Troncoso Ostornol FALABELLA resultado de empresas
Utilidades de grupo Falabella crecen 18% en el tercer trimestre: “Demostramos la fortaleza de nuestro ecosistema”

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