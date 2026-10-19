Santiago será sede de la primera edición latinoamericana de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027

En octubre de 2027, nuestro país recibirá a 6.000 atletas de más de 170 naciones que se desempeñarán en 23 disciplinas deportivas. Coca-Cola Zero Azúcar fue anunciada como auspiciador principal de la competencia.

A un año de su realización, Chile avanza en los preparativos para recibir los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, que se desarrollarán entre el 16 y el 24 de octubre del próximo año. Será la primera vez que Latinoamérica albergue esta competencia, que reunirá a más de 6.000 atletas de más de 170 países, y en la que la capital se estrenará como sede.

El evento contempla 23 disciplinas deportivas y marcará un hito para el movimiento de Olimpiadas Especiales, que promueve la inclusión y participación de personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

En este contexto, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó la importancia de que Chile sea anfitrión de la competencia y el papel que tendrán las alianzas público-privadas en su organización.

“Trabajar junto al sector privado es clave para avanzar en el desarrollo deportivo y construir un legado que trascienda las competencias. El Estado tiene un rol fundamental, pero la articulación con empresas y organizaciones nos permite ampliar el alcance de nuestras iniciativas y llegar a más personas”, afirmó el jefe de la cartera.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Más allá de las competencias, la organización busca extender el impacto del evento a las 16 regiones del país, con la meta de alcanzar cerca de 1.000 escuelas unificadas, promoviendo la participación conjunta de estudiantes con y sin discapacidad intelectual.

Como parte de los preparativos, Coca-Cola Zero Azúcar fue anunciada como auspiciador principal de Santiago 2027, sumándose a las alianzas que buscan apoyar la realización del evento y promover la inclusión a través del deporte.

“Es un orgullo ser parte de Santiago 2027 y continuar en nuestro país una historia de casi seis décadas junto a Olimpiadas Especiales. Creemos en el poder del deporte para unir a las personas y abrir oportunidades. Queremos acompañar a los atletas, celebrar su talento”, señaló el gerente general de Coca-Cola Chile, Abelardo Gudiño.