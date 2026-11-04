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Petróleo se desploma más de 10% y cae debajo de los US$ 100 tras derrota electoral de Trump

El referencial internacional y el WTI retrocedieron después de que el mandatario restara importancia a nuevos ataques contra Teherán. El vicepresidente JD Vance atribuyó los resultados electorales a la guerra, en medio del descontento por el alza de los combustibles.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 13:53 hrs.

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Petróleo se desploma más de 10% y cae debajo de los US$ 100 tras derrota electoral de Trump

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