El texto elaborado por Gabriel Zucman, suscrito por más de 100 investigadores, incluidos los Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, además de Thomas Piketty y Mariana Mazzucato, cuestiona las políticas de Donald Trump y el poder de empresarios como Elon Musk.

En una declaración publicada el sábado pasado, el economista francés y catedrático de la Universidad de Berkeley (EEUU), Gabriel Zucman, dio a conocer el Manifiesto de París en contra de la oligarquía internacional, en el que advierte cómo la concentración extrema de riqueza y poder en manos de ultrarricos se presentan como amenazas para las democracias.

La primera frase del manifiesto califica la explosión de la riqueza extrema como “el principal fenómeno social de nuestro tiempo” y señala que más de 100 investigadores de todo el mundo, desde economistas hasta historiadores, dan “la voz de alarma: los multimillonarios están amenazando nuestras democracias”.



Entre las figuras más destacadas que firmaron la declaración se encuentran los premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, junto con otros economistas de renombre como Thomas Piketty y Mariana Mazzucato.



En particular, el documento, publicado originalmente en el diario francés Le Monde y cuya presentación también fue cubierta por el español El País, detalla que la riqueza extrema ha alterado el equilibrio de poder, permitiendo a los más ricos acumular influencia mediante el control de multinacionales que desarrollan inteligencia artificial (IA), la adquisición de medios de comunicación y redes sociales, y el financiamiento de candidatos y campañas electorales.

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El manifiesto se refiere directamente a Elon Musk y la compra de X –ex Twitter– por US $44.000 millones en 2022, red social que, según describió el texto, está “al servicio de las causas ideológicas que le son requeridas”, algo que no solo afecta al debate público estadounidense, sino también al de muchos otros países.



Asimismo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mencionado como otro ejemplo. Mediante la reducción de impuestos a las empresas en EEUU y la desmantelación de normas de transparencia financiera, se estarían beneficiando, además de los más ricos norteamericanos, los oligarcas de todo el mundo.



Durante su primer mandato, Trump redujo la tasa corporativa federal del 35% al 21%, tasa que mantuvo en la ley fiscal aprobada en julio de 2025, que también estableció exenciones permanentes para restar la totalidad de costos de inversión y de investigación y desarrollo (I+D) en tan solo un año.



De acuerdo con The New York Times, entre las empresas más beneficiadas –a diciembre del año pasado– fueron Amazon, Walmart, la farmacéutica Eli Lilly y las compañías de telecomunicaciones AT&T y Verizon.



Ante este panorama, el manifiesto señala que un impuesto mínimo a los ultrarricos, combinado con la regularización de los impagos, el fortalecimiento de la independencia de medios y periodistas frente a la censura, junto con un nuevo modelo de propiedad -internacional y desprivatizado- para compañías de IA, son algunas de las medidas a través de las cuales “las fuerzas democráticas del mundo pueden recuperar la iniciativa”.

