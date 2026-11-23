Estados Unidos busca recuperar más de US$ 1.000 millones robados en hackeo a Binance
El Departamento de Justicia presentó una demanda de confiscación por parte de los fondos robados en uno de los mayores ciberataques de la historia.
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Según un documento judicial presentado el lunes, Estados Unidos busca la confiscación de más de US$ 1.000 millones en criptomonedas que fueron robadas por piratas informáticos vinculados a Corea del Norte a Binance Holdings.
Fiscales e investigadores estadounidenses identificaron direcciones de criptomonedas donde, según alegan, se ocultó parte del dinero robado tras un ataque que sustrajo aproximadamente US$ 6.300 millones, uno de los mayores ciberataques de la historia. El Departamento de Justicia presentó el lunes una demanda de confiscación ante un tribunal federal en Washington.
"La medida adoptada hoy subraya el papel fundamental de las alianzas público-privadas en la lucha contra los delitos cometidos con criptomonedas", declaró el jefe de la división penal del Departamento de Justicia, Tysen Duva, en un comunicado. "Al colaborar estrechamente con la industria de los activos digitales, podemos desarticular la actividad financiera ilícita, proteger a las víctimas y recuperar los activos robados antes de que escapen al alcance de las fuerzas del orden".
Binance, que reveló el ataque informático y lo atribuyó a Corea del Norte, afirmó que la brecha de seguridad implicó una "sofisticada campaña en varias etapas" en la que se descargó un software malicioso en un ordenador portátil perteneciente a uno de los ingenieros de la empresa, quien fue contactado a través de una plataforma de búsqueda de empleo por alguien que se hacía pasar por director de proyecto.
Según un comunicado de un portavoz de Binance, están coordiands estrechamente con el Departamento de Justicia y con todos sus socios del sector que han colaborado en la congelación de los activos afectados por el hackeo. "Esperamos seguir cooperando con el Departamento de Justicia durante todo el proceso de confiscación de activos con el objetivo de recuperar esos fondos lo antes posible".
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