¿Quiénes son las nuevas caras en el Senado de Estados Unidos?

La nueva promoción incluye a varios ganadores que son vistos como futuros candidatos presidenciales.

Los demócratas lograron el control del Senado estadounidense al ganar estados en bastiones tradicionalmente republicanos, en una serie de victorias que inyectan savia nueva a Washington.

La próxima generación de líderes demócratas —a la que muchos ven como un campo de posibles candidatos presidenciales— incluye a un pastor de una megaiglesia metodista, un medallista de oro paralímpico, un leñador, un pediatra, un funcionario de salud estatal y un exmaestro de sexto grado.

Tras años en los que el partido estuvo dominado por figuras veteranas, como el expresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, las elecciones trae consigo a una nueva generación.

Estos son los nuevos senadores a los que hay que seguir de cerca:

Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed, becario Rhodes y exdirector de salud del condado, ganó en un estado clave del Medio Oeste con una plataforma de extrema izquierda. Propuso la abolición del ICE y garantizar la atención médica para todos.

El-Sayed, quien se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos en la historia del país, calificó la respuesta de Benjamin Netanyahu al ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023 como un "genocidio".

En agosto, El-Sayed se disculpó con un grupo de demócratas judíos por haber dicho anteriormente que "las personas heridas hieren a otras personas" tras un ataque a una sinagoga en Michigan. El-Sayed, de 42 años, ganó a pesar de la oposición de última hora de su exrival demócrata, Haley Stevens, quien respaldó a su oponente republicano, Mike Rogers.

James Talarico

James Talarico, un exmaestro de sexto grado que estudiaba para convertirse en pastor presbiteriano, es el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en Texas desde 1988.

En su campaña, Talarico, de 37 años, vinculó la crisis de asequibilidad con la corrupción, los dos temas principales para los votantes, e impulsó mayores deducciones en atención médica y vivienda, impuestos más altos para los ricos y la prohibición de los Super PAC, la manipulación de distritos electorales y el comercio de acciones en el Congreso.

Los republicanos atacaron a Talarico con todo tipo de tácticas, apodándolo "Talafreako", afirmando falsamente que era vegano y ridiculizándolo por haber dicho una vez: "Dios no es binario".

Donald Trump respaldó a Ken Paxton, el oponente republicano de Talarico, a pesar del largo historial de problemas matrimoniales y legales del fiscal general del estado, incluido un juicio político por parte de la Cámara de Representantes estatal, controlada por los republicanos, por cargos de soborno y obstrucción de la justicia.

Annie Andrews

La pediatra Annie Andrews es la primera demócrata de Carolina del Sur elegida para el Senado desde 1998, derrotando a Darline Graham, hermana de Lindsey Graham, quien fue designada para el cargo tras la muerte de su hermano.

Andrews, de unos cuarenta y tantos años, basó su campaña en un programa que incluía la ampliación de Medicaid, que proporciona seguro médico a las personas de bajos recursos, y el fin de la guerra contra Irán. También adoptó algunas posturas de Trump, como la de eliminar permanentemente los impuestos sobre las propinas y la seguridad social.

La novata en política también aprovechó uno de los comentarios de Darline Graham durante un debate “la seguridad nacional no es lo mío” para acusar a su oponente republicano de no estar cualificado.

Adam Hamilton

Adam Hamilton, pastor metodista de una megaiglesia en Kansas, es el primer demócrata elegido para el Senado de los Estados Unidos por Kansas desde 1932, antes de la invención de la galleta con chispas de chocolate.

El hombre de 62 años derrotó a Roger Marshall, un senador republicano que, durante su carrera como obstetra, fue declarado culpable de demandar a cientos de clientes por facturas impagas.

Roy Cooper

El exgobernador y exfiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, derrotó al exlíder del Partido Republicano, Michael Whatley, en Carolina del Norte, estado que no había elegido a un demócrata para el Senado desde 2008.

Cooper, de 69 años, se presentó como un demócrata moderado capaz de oponerse a las políticas sociales conservadoras, al tiempo que ensalzaba logros liberales como la ampliación de Medicaid con la legislatura controlada por los republicanos.

Josh Turek

Iowa elegió a un demócrata para el Senado por primera vez en 18 años. Josh Turek, medallista de oro paralímpico y legislador estatal, combinó una conmovedora historia personal con ataques bien elaborados que vinculaban los aranceles de Trump y la guerra contra Irán con el aumento del costo de vida.

Pero Turek, de 47 años, también buscó demostrar su capacidad para trabajar con ambos partidos en un estado que Trump ganó por 13 puntos hace dos años. Dijo que no tenía interés en el juicio político y que colaboraría con Trump en materia de inmigración.

Troy Jackson

Troy Jackson, legislador estatal de larga trayectoria, se presentó como leñador de quinta generación y activista laboral en su victoria sobre Susan Collins, una veterana del Senado con 30 años de experiencia y la última republicana en el Congreso que representaba a Nueva Inglaterra.

Jackson, un demócrata de 58 años, partidario de Bernie Sanders y procedente de la zona rural del norte del estado, se convirtió en el candidato del partido al Senado después de que Graham Platner se retirara.

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