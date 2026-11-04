Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

¿Quiénes son las nuevas caras en el Senado de Estados Unidos?

La nueva promoción incluye a varios ganadores que son vistos como futuros candidatos presidenciales.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 13:06 hrs.

Estados Unidos elecciones Congreso Senado Trump
¿Quiénes son las nuevas caras en el Senado de Estados Unidos?

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Bill Gates sorprende con visita a Chile y recorre la mina subterránea de Chuquicamata
2
Empresas

Blumar y Empresas Agrosuper confirman negociaciones para la venta del negocio salmonero valorizado en US$ 540 millones
3
Regiones

“La crisis ya no resiste más”: alcalde de Concón exige la salida de toda la plana mayor de ENAP por el caso de la refinería Aconcagua
4
Internacional

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay en medio del colapso de Ueno Bank
5
Empresas

Boragó entre los 50 mejores del mundo: restaurante chileno alcanza el puesto 22 del ranking 2026
6
Empresas

Estado recibe nueva donación de fundación de familia Tompkins para concretar el Parque Nacional Cabo Froward
7
Empresas

Competidor de Elon Musk y Jeff Bezos obtiene luz verde para operar su red satelital en Chile
8
Mercados

Cambios en la cúpula de Tenpo: Fernando Araya deja la gerencia general y pasa al directorio
VER MÁS

Todos

Podcast

Video

Contenido reciente

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete