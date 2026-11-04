¿Quiénes son las nuevas caras en el Senado de Estados Unidos?

La próxima generación de líderes demócratas —a la que muchos ven como un campo de posibles candidatos presidenciales— incluye a un pastor de una megaiglesia metodista, un medallista de oro paralímpico, un leñador, un pediatra, un funcionario de salud estatal y un exmaestro de sexto grado.
Tras años en los que el partido estuvo dominado por figuras veteranas, como el expresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, las elecciones trae consigo a una nueva generación.
Estos son los nuevos senadores a los que hay que seguir de cerca:
Abdul El-Sayed
Abdul El-Sayed, becario Rhodes y exdirector de salud del condado, ganó en un estado clave del Medio Oeste con una plataforma de extrema izquierda. Propuso la abolición del ICE y garantizar la atención médica para todos.
El-Sayed, quien se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos en la historia del país, calificó la respuesta de Benjamin Netanyahu al ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023 como un "genocidio".
En agosto, El-Sayed se disculpó con un grupo de demócratas judíos por haber dicho anteriormente que "las personas heridas hieren a otras personas" tras un ataque a una sinagoga en Michigan. El-Sayed, de 42 años, ganó a pesar de la oposición de última hora de su exrival demócrata, Haley Stevens, quien respaldó a su oponente republicano, Mike Rogers.
James Talarico
James Talarico, un exmaestro de sexto grado que estudiaba para convertirse en pastor presbiteriano, es el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en Texas desde 1988.
En su campaña, Talarico, de 37 años, vinculó la crisis de asequibilidad con la corrupción, los dos temas principales para los votantes, e impulsó mayores deducciones en atención médica y vivienda, impuestos más altos para los ricos y la prohibición de los Super PAC, la manipulación de distritos electorales y el comercio de acciones en el Congreso.
Los republicanos atacaron a Talarico con todo tipo de tácticas, apodándolo "Talafreako", afirmando falsamente que era vegano y ridiculizándolo por haber dicho una vez: "Dios no es binario".
Donald Trump respaldó a Ken Paxton, el oponente republicano de Talarico, a pesar del largo historial de problemas matrimoniales y legales del fiscal general del estado, incluido un juicio político por parte de la Cámara de Representantes estatal, controlada por los republicanos, por cargos de soborno y obstrucción de la justicia.
Annie Andrews
La pediatra Annie Andrews es la primera demócrata de Carolina del Sur elegida para el Senado desde 1998, derrotando a Darline Graham, hermana de Lindsey Graham, quien fue designada para el cargo tras la muerte de su hermano.
Andrews, de unos cuarenta y tantos años, basó su campaña en un programa que incluía la ampliación de Medicaid, que proporciona seguro médico a las personas de bajos recursos, y el fin de la guerra contra Irán. También adoptó algunas posturas de Trump, como la de eliminar permanentemente los impuestos sobre las propinas y la seguridad social.
La novata en política también aprovechó uno de los comentarios de Darline Graham durante un debate “la seguridad nacional no es lo mío” para acusar a su oponente republicano de no estar cualificado.
Adam Hamilton
Adam Hamilton, pastor metodista de una megaiglesia en Kansas, es el primer demócrata elegido para el Senado de los Estados Unidos por Kansas desde 1932, antes de la invención de la galleta con chispas de chocolate.
El hombre de 62 años derrotó a Roger Marshall, un senador republicano que, durante su carrera como obstetra, fue declarado culpable de demandar a cientos de clientes por facturas impagas.
Roy Cooper
El exgobernador y exfiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, derrotó al exlíder del Partido Republicano, Michael Whatley, en Carolina del Norte, estado que no había elegido a un demócrata para el Senado desde 2008.
Cooper, de 69 años, se presentó como un demócrata moderado capaz de oponerse a las políticas sociales conservadoras, al tiempo que ensalzaba logros liberales como la ampliación de Medicaid con la legislatura controlada por los republicanos.
Josh Turek
Iowa elegió a un demócrata para el Senado por primera vez en 18 años. Josh Turek, medallista de oro paralímpico y legislador estatal, combinó una conmovedora historia personal con ataques bien elaborados que vinculaban los aranceles de Trump y la guerra contra Irán con el aumento del costo de vida.
Pero Turek, de 47 años, también buscó demostrar su capacidad para trabajar con ambos partidos en un estado que Trump ganó por 13 puntos hace dos años. Dijo que no tenía interés en el juicio político y que colaboraría con Trump en materia de inmigración.
Troy Jackson
Troy Jackson, legislador estatal de larga trayectoria, se presentó como leñador de quinta generación y activista laboral en su victoria sobre Susan Collins, una veterana del Senado con 30 años de experiencia y la última republicana en el Congreso que representaba a Nueva Inglaterra.
Jackson, un demócrata de 58 años, partidario de Bernie Sanders y procedente de la zona rural del norte del estado, se convirtió en el candidato del partido al Senado después de que Graham Platner se retirara.
Interactivo:
Así queda el Congreso de EEUU tras las elecciones de medio mandato
Los demócratas ganan el control de ambas cámaras. Escaño por escaño, así quedan la Cámara de Representantes y el Senado.
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 a las 11:31 hrs. de Chile. Recuento en curso. Las cifras cambiarán a medida que se proyecten los escaños pendientes.
Se muestra la nueva conformación proyectada.
Cámara de Representantes
435 escaños
231214demócratas
Pasa el cursor o toca los puntos para ver el detalle de cada bloque.
DemócratasDemócratas231214
RepublicanosRepublicanos144218
Por definirVacantes603
Mayoría: 218
29escaños ganados por los demócratas a los republicanos, según NBC News
258–177estimación de NBC News para el resultado final (demócratas–republicanos)
Antes de la elección: 218 republicanos, 214 demócratas y 3 vacantes.
Distritos disputados aún sin proyección, según NBC News: Arizona 1 y 6, California 22, Maine 2, Michigan 4, 7 y 10, y Nueva York 17.
El recuento de AP a las 10:00 hrs. de Chile daba 228 escaños a los demócratas, 139 a los republicanos y 68 sin proyectar. Las cifras difieren por la hora de corte de cada medio.
Demócratas
231 escaños · 53,1% de 435
Superan por 13 escaños la mayoría de 218.
Antes de la elección tenían 214.
Ganaron 29 escaños que eran republicanos, según NBC News.
NBC News estima que terminarán con 258.
Por definir
60 escaños · 13,8% de 435
Distritos que aún no tienen ganador proyectado.
Entre los disputados: Arizona 1 y 6, California 22, Maine 2, Michigan 4, 7 y 10, y Nueva York 17.
Republicanos
144 escaños · 33,1% de 435
Antes de la elección tenían 218 y la mayoría de la Cámara.
NBC News estima que terminarán con 177.
Demócratas antes de la elección
214 escaños · 49,2% de 435
Eran minoría en la Cámara.
Republicanos antes de la elección
218 escaños · 50,1% de 435
Tenían justo la mayoría de 218.
Vacantes antes de la elección
3 escaños · 0,7% de 435
Escaños sin representante al momento de la votación.
Senado
100 escaños
5447demócratas
Pasa el cursor o toca los puntos para ver el detalle de cada bloque.
DemócratasDemócratas5447
RepublicanosRepublicanos4453
Por definirVacantes2—
Mayoría: 51 (con 50, desempata el vicepresidente JD Vance)
7escaños que los demócratas arrebataron a los republicanos
0escaños demócratas perdidos
Antes de la elección: 53 republicanos y 47 demócratas (45 del partido y 2 independientes que votan con ellos).
Los 54 escaños demócratas incluyen a los independientes Angus King y Bernie Sanders, que votan con ese partido. Se votaban 35 de los 100 escaños.
AP, a las 10:00 hrs. de Chile, daba el mismo resultado: 54 demócratas, 44 republicanos y 2 por definir.
Demócratas que no se votaban
34 escaños · 34,0% de 100
Escaños que no estaban en juego este año.
Incluye a los independientes Angus King y Bernie Sanders, que votan con los demócratas.
Demócratas electos el 3 de noviembre
20 escaños · 20,0% de 100
Retuvieron los 13 escaños que defendían.
Sumaron 7 que eran republicanos: Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas, Iowa, Maine y Ohio.
Por definir
2 escaños · 2,0% de 100
Misisipi: Scott Colom (D) 48,9% y Cindy Hyde-Smith (R) 48,9%, con 95,6% escrutado.
Alaska: Mary Peltola (D) 48,2% y Dan Sullivan (R) 47,9%, con 74,3% escrutado.
Ambos escaños estaban en poder republicano.
Republicanos electos el 3 de noviembre
13 escaños · 13,0% de 100
De los 22 escaños que defendían, perdieron 7 y 2 siguen por definir.
Republicanos que no se votaban
31 escaños · 31,0% de 100
Escaños que no estaban en juego este año.
Demócratas antes de la elección
47 escaños · 47,0% de 100
45 del partido y 2 independientes que votan con ellos.
Republicanos antes de la elección
53 escaños · 53,0% de 100
Tenían la mayoría del Senado.
Los escaños del Senado que se movieron
Siete escaños del Senado cambiaron de manos, todos de republicanos a demócratas. Otros dos, ambos en poder republicano, siguen sin ganador.
Texas
Pasa a demócratas
DJames Talarico derrota a Ken PaxtonR
Primer demócrata electo senador por Texas desde fines de los años ochenta.
Carolina del Norte
Pasa a demócratas
DRoy Cooper derrota a Michael WhatleyR
Escaño que dejó libre el republicano Thom Tillis.
Carolina del Sur
Pasa a demócratas
DAnnie Andrews derrota a Darline GrahamR
Andrews obtuvo 51,1% frente a 46,7%.
Kansas
Pasa a demócratas
DAdam Hamilton derrota a Roger MarshallR
Primer senador demócrata de Kansas desde 1932.
Iowa
Pasa a demócratas
DJosh Turek derrota a Ashley HinsonR
Maine
Pasa a demócratas
DTroy Jackson derrota a Susan CollinsR
Ohio (elección especial)
Pasa a demócratas
DSherrod Brown derrota a Jon HustedR
Misisipi
Por definir
D Scott Colom48,9%
R Cindy Hyde-Smith48,9%
95,6% de los votos escrutados. Escaño en poder de los republicanos (Cindy Hyde-Smith).
Demasiado estrecho para proyectar.
Alaska
Por definir
D Mary Peltola48,2%
R Dan Sullivan47,9%
74,3% de los votos escrutados. Escaño en poder de los republicanos (Dan Sullivan).
Aún es temprano para proyectar.
Los demócratas retuvieron los escaños en disputa de Georgia (Jon Ossoff), New Hampshire (Chris Pappas), Michigan (Abdul El-Sayed) y Minnesota (Peggy Flanagan).