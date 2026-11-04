Uber redobla apuesta por vehículos sin conductor tras decepcionar a Wall Street con sus resultados

El grupo de transporte compartido pretende tener 2.000 robotaxis en circulación para finales del próximo año, pero aún estará por detrás de su rival Waymo.

Uber anunció que planea desplegar más de 2.000 robotaxis el próximo año, en un intento por tranquilizar a los inversionistas sobre su apuesta por los vehículos autónomos en un momento en que su negocio principal se ve afectado por la escasez de conductores y el aumento del precio del combustible.

La compañía con sede en San Francisco comunicó a los inversionistas que los ingresos de su división de movilidad fueron de aproximadamente US$ 7.500 millones en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, unos US$ 200 millones por debajo de las previsiones de los analistas. Los ingresos del grupo superaron las previsiones en unos US$ 100 millones, alcanzando los US$ 14.800 millones.

El beneficio operativo de US$ 1.400 millones fue muy inferior a las expectativas de US$ 2.200 millones, después de que la empresa reservara US$ 484 millones para posibles acuerdos legales y fiscales.

Apuesta por autonomía

El director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, afirmó que el aumento de los costos del combustible, derivado de la guerra en Medio Oriente, había afectado el crecimiento. Uber prevé que la situación empeore en el cuarto trimestre, dadas las recientes escaladas de demanda durante la temporada alta de viajes.

“En varios mercados internacionales, el elevado coste del combustible, las condiciones laborales locales más restrictivas y la competencia por los conductores limitaron nuestra capacidad para satisfacer plenamente la demanda de los consumidores”, declaró a los inversionistas.

Khosrowshahi afirmó que Uber está tomando medidas para incentivar a los conductores mediante mejores tarifas y bonos de bienvenida. La compañía también se enfrenta a una competencia cada vez mayor en el mercado de transporte compartido por parte de plataformas autónomas como Waymo, de Alphabet, cuyas acciones han caído casi un 20% este año.

Khosrowshahi afirmó que Uber está en camino de tener alrededor de 700 vehículos totalmente autónomos en su plataforma este año, cifra que aumentará a más de 2000 para finales de 2027.

Uber se comprometió a invertir más de US$ 10.000 millones en la expansión de su red de robotaxis y tiene como objetivo desplegar más de 120.000 vehículos sin conductor con el tiempo.

La compañía opera servicios limitados en nueve ciudades de todo el mundo, incluidas Austin, Atlanta y Londres, y planea añadir hasta 15 a la lista este año.

Su rival Waymo cuenta con unos 4.000 vehículos en circulación, principalmente en Estados Unidos. La compañía opera más de 500 vehículos para Uber en Austin y Atlanta. Según fuentes cercanas al asunto, la división propiedad de Alphabet aspira a tener más de 8.000 vehículos en circulación para finales de este año.

Khosrowshahi afirmó que la compañía continuaría financiando los robotaxis con sus propios recursos durante el próximo año, pero que buscaría "obtener capital de terceros" una vez que la flota autónoma de Uber superara los 10.000 vehículos a partir de 2028.

Uber anunció que las reservas brutas -una medida del gasto de los clientes en toda la empresa- aumentaron un 20% interanual hasta alcanzar los US$ 59.800 millones en el tercer trimestre, en línea con las estimaciones de los analistas.

En septiembre, Uber anunció planes para recortar aproximadamente una décima parte de su plantilla global; es decir, unos 3.300 puestos de trabajo, para liberar capital destinado a inversiones, incluido su negocio de robotaxis.

Uber también experimentó cambios significativos en su equipo directivo durante el último año. La presidenta Jill Hazelbaker se unirá a OpenAI el próximo mes, mientras que la directora global de reparto, Susan Anderson, dejó la compañía en junio tras poco más de un año. Sarfraz Maredia, director de autonomía, tiene previsto dejar la empresa a finales de este mes.

La compañía también está inmersa en una compleja operación para adquirir Delivery Hero, un grupo de reparto de comida con sede en Berlín, tras haber acordado su adquisición en julio por 13.000 millones de euros.

Khosrowshahi comunicó a los inversionistas este miércoles que la compañía reduciría su apuesta por las fusiones y adquisiciones para centrarse en la inversión en vehículos autónomos y la recompra de acciones.