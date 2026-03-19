Uber invertirá hasta US$ 1.250 millones en los robotaxis de Rivian
Según lo pactado, 10.000 de estos vehículos autónomos debutarían en 2028 en San Francisco y Miami. Para 2030 se podrían sumar 40.000 para llegar al año siguiente a 25 ciudades de EEUU, además de Canadá y Europa.
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