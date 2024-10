Liderazgo en tiempos de cambio: innovación, compromiso y resultados

Columnistas

Por Rosario Castro, gerenta de negocios digitales #SoyPromociona

¿Qué diferencia a las empresas exitosas en sus procesos de transformación de aquellas que fracasan? La clave no está solo en la tecnología, sino en un liderazgo efectivo y movilizador. Los líderes que van más allá de la gestión operativa, inspirando y motivando a sus equipos, son esenciales en el contexto actual.

Hoy, el 58% de las empresas latinoamericanas están acelerando sus estrategias de transformación digital, según McKinsey. Esto resalta la necesidad de un liderazgo que cultive una mentalidad de cambio, impulsando tanto la creatividad como el compromiso. En Chile, un informe de la Cámara Nacional de Comercio indica que el 63% de las compañías tiene dificultades para innovar debido a la falta de una cultura que promueva el pensamiento innovador. Aquí, el papel del líder se vuelve crucial para superar estos desafíos.

Lograr un liderazgo transformador requiere un cambio en la mentalidad del líder y, en muchos casos, implica transformar la cultura organizacional. Escuchar activamente a los equipos y entender sus desafíos es fundamental para empoderarlos en el proceso de cambio.

Crear un entorno que valore la innovación requiere ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y recibir las ideas disruptivas de manera abierta. Comunicar una visión clara y atractiva es clave para inspirar a toda la organización a unirse en torno a un objetivo común.

La empatía y la autenticidad generan confianza y un fuerte sentido de pertenencia entre los colaboradores, haciéndolos sentir parte integral de la transformación.

Aunque no es una tarea fácil, el esfuerzo vale la pena. He visto organizaciones con líderes de este tipo que han impulsado no solo la agilidad, sino que también han logrado un impacto en aspectos cruciales como la retención de talento, vital en un entorno donde la rotación laboral en Chile ronda el 18%.

Fomentar una cultura de innovación permite a las empresas adaptarse a las demandas del mercado global mientras crean un ambiente de satisfacción laboral, lo que se traduce en mayor productividad. En tiempos de incertidumbre económica, esta capacidad de adaptación se convierte en una ventaja estratégica.

Los líderes enfrentan el reto no solo de reaccionar ante el cambio, sino de anticiparlo y dirigirlo. Liderar una transformación es un desafío personal. Aquellos líderes que logran inspirar y transformar a sus equipos redefinen el impacto de sus organizaciones en la industria.