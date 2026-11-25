Esto vino en línea con el desempeño de Wall Street, donde el Nasdaq llegó a perder 4,6%, pero finalmente cerró con una caída más moderada, de 0,6%, previo al feriado de Acción de Gracias. El S&P 500 retrocedió un leve 0,3%, mientras que el Dow Jones subió 0,3%.

El desarme de apuestas a la inteligencia artificial (IA) siguió afectando negativamente a las bolsas este miércoles, sumado a la incertidumbre por temas de aranceles y datos de inflación estadounidenses. Sin embargo, ya volvieron a notarse las compras de oportunidad.

La Bolsa de Santiago vio al MSCI IPSA caer 1,5%, arriesgando quedar en mínimos desde junio, pero en la última hora de trading las cosas se dieron vuelta. Al cierre de la sesión, el índice subió 0,8% hasta los 10.416,24 puntos.

Salfacorp (5%), Vapores (3%) y CAP (2,3%) fueron las acciones ganadoras del índice, y títulos de mayor ponderación, como Enel Américas (2,1%), SQM-B (1,6%) y Santander (1,4%) también hicieron su contribución. Eso sí, los montos transados en general fueron bajos.

Bolsas internacionales

El resto de las bolsas de Latinoamérica se sumó a la revancha, con el mexicano IPC (2,9%) a la cabeza, seguido por el Peru Select (2,4%) y el brasileño Bovespa (1,6%). El cobre, un commodity estrechamente ligado a las expectativas de IA, revirtió la última de sus fuertes caídas, para anotar modestos avances.

Todo esto vino en línea con el desempeño de Wall Street, donde el Nasdaq llegó a perder 4,6%, pero finalmente cerró con una caída más moderada, de 0,6%. El S&P 500 retrocedió un leve 0,3%, mientras que el Dow Jones subió 0,3%.

La acción de Anthropic (1,1%) se dio vuelta y retomó los niveles de su salida a bolsa de la semana pasada. Mientras que Nvidia (-3,9%) no logró una variación positiva, pero viene de partir la semana con un repunte de más de 30%.

"La incertidumbre persistente en torno a las perspectivas de inversión relacionadas con la IA sigue siendo el principal factor de presión para los mercados, más que cualquier catalizador específico. De hecho, las últimas noticias de empresas vinculadas al desarrollo de IA han seguido siendo positivas. Dell reportó utilidades e ingresos superiores a lo esperado", escribió el estratega de Edward Jones, Brock Weimer.

"Si bien los períodos de volatilidad pueden resultar incómodos, creemos que el panorama para las acciones sigue siendo favorable en los próximos meses. Los datos de S&P Global publicados este lunes mostraron que la actividad empresarial estadounidense se mantiene sólida. En este contexto, seguimos apostando por las acciones de gran y mediana capitalización de EEUU", planteó.

Este fue el último día plenamente operativo de la plaza neoyorquina, que estará cerrada este jueves por el feriado de Acción de Gracias, mientras que al día siguiente tendrá un cierre anticipado por el mismo motivo.

Los mercados de Europa cerraron antes de que los cazadores de gangas empezaran a dominar la sesión, y por ende, el continental Euro Stoxx 50 se quedó con un retroceso de 1,8%. Previamente, en Asia, el japonés Nikkei perdió 2,8%, el taiwanés Taiex se hundió 4,8% y el coreano Kospi se contrajo 6,2%.

Los bonos del Tesoro estadounidense moderaron sus caídas, al final de una jornada donde, publicado durante la mañana, el índice de precios subyacente de gasto en consumo personal subió en octubre 0,3% mensual y 3,3% anual, esta última cifra una décima sobre lo esperado.

También se informó que el PIB estadounidense creció 4,3% trimestre a trimestre anualizado, de acuerdo con la segunda estimación oficial. El mercado tenía previsto solo una leve revisión al alza, que lo habría dejado en 3,5%.