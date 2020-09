Las otras islas en venta en el sur de Chile

Coffee break

Una de las más destacadas es la Isla San Pedro al sur de la Isla Grande de Chiloé, y con precio al mejor postor.

Un aviso en The New York Times dando cuenta de la venta de la Isla Guafo en el sur de Chile por US$ 20 millones, reavivó una polémica que llevaba tiempo entre comunidades originarias de esa zona y organizaciones ambientales que se oponían tajantemente a la venta. Finalmente, Isla Guafo desapareció del mapa de los avisos y fue bajada desde la página del medio estadounidense, como de Sotheby’s, la corredora de propiedades lujosas que la tenía publicitada, así como de Private Island Inc., la página web conocida por ser la meca de las islas lujosas en venta y arriendo alrededor del mundo.

Pero Guafo no es la única. En el portal se ofrecen otras cinco islas chilenas de ensueño para comprar.

Una de las más destacadas es la Isla San Pedro al sur de la Isla Grande de Chiloé, y con precio al mejor postor. “Isla San Pedro ofrece una puerta al mundo antiguo, donde aún florecen especies únicas de flora y fauna, y la historia es un libro abierto (...) Charles Darwin inspeccionó la isla en 1834 en su Viaje del Beagle. Este paraíso patagónico ya está en el mercado y es una oportunidad inigualable”, se lee en la descripción.

Y para rematar la promoción apuntan: “Los inversores extranjeros encontrarán que Chile es un entorno empresarial hospitalario. La calificación de los bonos del país es la más alta de toda América del Sur, y Chile ahora tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que abre aún más oportunidades”.

Otra de las islas es Cui Cui, que se vende en US$ 3,2 millones y se ubica en el lago Puyehue y cuenta con albergue con tres cabañas que ofrecen casi 500 metros cuadrados de alojamiento. “En total, hay 13 habitaciones con 32 camas (...) Además, la venta incluye una lancha a motor y varias lanchas más pequeñas para actividades acuáticas”, señala la página.

También se ofrece la Isla Lacao en US$ 1,6 millones, ubicada al norte de la Isla Grande de Chiloé. “Tiene un gran potencial en una diversidad de áreas, como el desarrollo inmobiliario, el turismo, la conservación, la acuicultura, la silvicultura y la agricultura”, se lee en la descripción.

La Isla Imelev, sin precio publicado, tiene forma triangular y está ubicada en la zona de Castro. “En la parte norte y este de la isla hay un acantilado ascendente con una altura máxima de 80 metros. También hay un faro, propiedad del ejército marítimo, que se utiliza como punto de referencia para los navegantes”, dice Private Island

Por último se ofrece por US$ 1,2 millones la Isla Tortuga, en la costa suroeste de Osorno. “Es un paraíso virgen”, apunta el anuncio.