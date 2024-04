Gael Yeomans (CS): “Preocupa que se conceda al Senado la construcción de acuerdos sin hacer valer el peso de la Cámara, que el Gobierno debe hacer valer”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La semana pasada, la diputada de Convergencia Social (CS) Gael Yeomans dejó la presidencia de la Comisión de Hacienda. En esta entrevista con Diario Financiero, la legisladora hace una evaluación de la labor realizada y analiza una serie de temas contingentes, como la participación del presidente Gabriel Boric en la última Enade. A propósito de la exigencia del empresariado al Gobierno para que impulse las reformas políticas, advierte que “el malestar social sigue vigente. Por lo mismo, volver a situar la prioridad en las reformas políticas y no en las necesidades sociales, es un nuevo error que puede costar muy caro”.

Además, Yeomans repasa el avance de las reformas emblemáticas y analiza con mirada crítica la estrategia legislativa del Gobierno.

- ¿Cuál es la evaluación de su gestión, particularmente lo que dice relación con las reformas emblemáticas? Porque por la comisión pasaron la reforma de pensiones, cumplimiento tributario y la Ley Corta de Salud.

- Así es. Son reformas que no tienen acuerdo, en principio, y eso hace que sea muy difícil llegar a una conclusión que permita tener en perspectiva que va a salir un proyecto de ley. Entonces, ahí el desafío era construir algún acuerdo viable, por lo menos en materias en donde se dijo en un inicio que había más disposición, o, en el caso de pensiones, materias en donde es necesario y apremiante una reforma que sea ley. En ese sentido, logramos sacar proyectos con amplios acuerdos en algunos ámbitos, como fue el cumplimiento tributario. Independiente de que Chile Vamos no tuvo total disposición y, por lo mismo, creo que lo que estuvo en veremos es cuánto margen nosotros dábamos para ese acuerdo; es decir, cuánto íbamos a retroceder al punto que resultara sin sentido una reforma. El desafío es seguir impulsando ideas que vayan en pos de construir un Estado de bienestar en Chile y eso pasa por tener un sistema tributario más justo y por tener reformas sociales.

- En ese contexto, ¿qué le parece que los acuerdos alcanzados en la Cámara, en el caso del cumplimiento tributario, estén en tela de juicio y Chile Vamos prácticamente quiera partir de cero?

- Bueno, creo que puede haber, eventualmente, un choque de cámaras y lo veo también a propósito de la Ley Corta de Isapres, en donde se genera un acuerdo en la Cámara de Diputados y uno ve un acuerdo distinto en el Senado, que tendrá que resolverse en la Comisión Mixta. Quizás habría que prever que en algún momento, si se siguen generando tensiones tan fuertes y contrapuestas entre ambas cámaras, lleguemos a comisiones mixtas en donde sea la última instancia la que genere un veredicto.

- En materia de Ley Corta, en el Senado argumentan que lo que salió de la Cámara fueron los titulares sin el contenido.

- Esto, sobre todo tiene que ver con los fines. O sea, insistir con la mutualización me parece un total despropósito luego del fallo del Tribunal Constitucional y también la necesidad de poner las prioridades donde corresponden. Y la prioridad acá es hacerse cargo de la situación de los afiliados y no de proteger el negocio de las isapres, que es lo que pretenden algunos, al parecer, con esta insistencia desmedida respecto a la mutualización.

- ¿Esa crítica va dirigida incluso a algunos de su mismo sector?

- No lo descarto, porque lamentablemente la idea de la mutualización fue bien amplia. Pero la gran mayoría de mi sector político, y eso se reflejó de manera fehaciente en la votación en la Cámara, estamos por tener un sistema que responda a los afiliados. Ahora, es una situación complicada para su negocio y también hay que dar estabilidad, eso es la propuesta. Pero no podemos hacer borrón de una deuda que tienen con los afiliados.

- ¿Cree que se está intentando eso?

- Cuando se pone como prioridad contener la situación financiera de las isapres, independiente de la mala ejecución que puedan tener de sus planes, de tener un mal proyecto financiero, lo que veo es que se está velando por proteger el negocio de las isapres, más que proteger a los afiliados.

- En materia de pensiones, algunos plantean que habría que dejar un piso para comenzar un sistema de solidaridad social y conformarse con eso, para que el Gobierno alcance a mostrar algo. ¿Qué le parece?

- Entiendo la situación de no tener mayorías en el Congreso, es una realidad y no la vamos a cambiar hasta terminar este Gobierno. Por lo mismo hay que gobernar con las condiciones que están, pero eso no implica renunciar. Y lo que me preocupa de esa premisa es que este Gobierno vino a dar estabilidad y eso es una cosa cierta en materia económica; pero no llegó sólo a dar estabilidad, este Gobierno tiene el compromiso de hacerse cargo de las principales urgencias sociales y las urgencias sociales siguen estando en salud, en pensiones, en educación, lo hemos visto el último tiempo. Hacerse cargo de ellas con un enfoque encaminado hacia un Estado de bienestar es sumamente necesario, porque seguir estirando una situación en donde solamente se ha privilegiado el negocio de algunos conglomerados que han usufructuado con las necesidades sociales, no es sostenible en el tiempo.

- El senador Coloma tiene dudas sobre una serie de aspectos del proyecto de cumplimiento tributario en que parecía que se había llegado a acuerdo en la Cámara, ¿qué piensa sobre eso?

- Quizá hace falta mayor información de cómo se llevaron a cabo las mesas, porque en realidad se recogieron bastantes aspectos y lo que quedó para desarrollarlo con más profundidad en el Senado, que fue lo que solicitaron los diputados, fue el tema de la gobernanza. Y en eso el Gobierno también mostró disposición a conversar. Pero es algo puntual.

“No veo en qué está colaborando la CPC”

- ¿No será una obstinación insistir en eso, cuando al Gobierno le quedan menos de dos años, que estarán marcados por procesos eleccionarios y un mal clima político, el peor escenario para llegar a acuerdos?

- Lo primero que me pasa es que cuando uno encierra la discusión dentro del Congreso y los actores políticos, efectivamente ve que no tenemos condiciones para nada. Pero cuando uno logra sacar un poco la visión de ahí y ponerla en diálogo con otros actores…

- ¿Cómo quiénes?

- Me parece interesante poder tener un diálogo mucho más fluido con el mundo empresarial, con la diversidad del mundo empresarial, el Gobierno lo ha hecho, por cierto, pero creo que también debiera hacerlo más el Congreso como actor. Y ahí, en materia tributaria, hay una intención del mundo empresarial de avanzar en reducir el impuesto corporativo, en contraposición a la visión de varios parlamentarios, que también tenemos bastantes votos dentro del Congreso, que estamos disponibles a disminuir el impuesto corporativo, siempre que haya un aumento del impuesto a la renta, cosa de equilibrar.

- A propósito de eso, ¿en Enade vio un ánimo de parte del empresariado en ese sentido o un espacio para el diálogo?

- Primero, la CPC no ha cambiado la postura, pero la CPC no puede arrogarse hablar a nombre de la diversidad empresarial que existe en Chile. Es más, se ha tenido un diálogo con el mundo de las PYME, que está dentro del pacto fiscal. Entonces, pongamos a todos los actores por igual dentro de una mesa a conversar. Yo creo que eso tiene más valor y sentido a propósito de reformas como esta, pero también a propósito de las recomendaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo, un órgano que se supone que todos debiéramos escuchar y que nos dice que hay que avanzar sí o sí en un acuerdo, en un pacto fiscal. Ellos hablan de un acuerdo más amplio en estas materias sí o sí, porque si no, el Estado no se va a poder hacer cargo de los gastos sociales.

- Mewes sumó a los gastos sociales todo lo relacionado con seguridad, pero dijo que para eso no hace falta más recursos, sino mejor gestión. ¿Comparte esa mirada?

- Lo que pasa es que dio justo un ejemplo en donde sí se necesitan más recursos, porque si bien se puede avanzar en mayor eficiencia, y eso es parte también de las recomendaciones que se hacen y de lo que ha hecho el Gobierno, de lo que estamos avanzando en el proyecto de ley de cumplimiento tributario.

- ¿Qué evaluación hace de la participación del Presidente en Enade?

- Me quedé con una sensación de que efectivamente el Presidente sigue haciendo un llamado a construir grandes acuerdos, ese es su rol y me parece bien que lo haga; pero no veo una respuesta acorde. Lamenté las palabras del presidente de la CPC cuando se cierra de una manera tan tajante a evaluar una reforma tributaria que aumente impuestos. Lógicamente, si se está planteando disminuir impuestos, por una parte, en una negociación, uno da para también recibir un poco.

- ¿Ve muy cerrada a la CPC en ese aspecto?

- Totalmente. No veo en qué está colaborando la CPC con el país para construir acuerdos en materias tan importantes como esa. Y si fuese tan importante la seguridad, la salud, la educación, no veo por qué se niegan de manera tan tajante.

- En las reformas emblemáticas se ha visto reflejado que cuando pasan al Senado, vuelven a empezar con nuevos acuerdos. ¿Cuánto contribuye a esta dinámica la estrategia legislativa del Gobierno?

- Sí, creo que en términos de estrategia legislativa se comete un error al no darle el valor que tienen los acuerdos en la Cámara de Diputados; en la Comisión de Hacienda en particular, construimos acuerdos en materia tributaria, con el cumplimiento tributario, si eso no tiene un valor para los senadores, el Ejecutivo tiene que hacer valer lo que pesa el haber construido esos acuerdos. Porque construir acuerdos es ceder por una parte para poder avanzar por otra. Pero no puede ser que volvamos a fojas cero, porque eso no se hace en la Cámara, salvo contadas excepciones.

- Por eso le insisto, ¿no será que el propio Gobierno mal acostumbró al Senado en ese sentido?

- Yo veo con preocupación que se conceda al Senado la posibilidad de construir acuerdos sin hacer valer el peso de la Cámara, que es responsabilidad del Gobierno hacer valer, porque si no, no hay incentivos para los diputados y diputadas para construir acuerdos. Ese es el problema que se va generando. Se pierde la disposición de construir acuerdos, porque para qué.

“El malestar social sigue vigente”

- En Enade, los empresarios pusieron el foco en la reforma al sistema político. ¿Está de acuerdo con eso?

- Sí se puede avanzar y ahí el Presidente lo dijo bien y comparto completamente sus palabras. Se puede avanzar en reformas políticas, son necesarias, sí; pero no se le puede decir a la ciudadanía que nuevamente estamos poniendo el foco en el sistema político y no en los problemas urgentes que tiene, incluso para nuestra legitimidad como Congreso, como partidos políticos, como sistema. Es indecible. Y no están viendo esa dimensión del problema, porque independiente de que podamos hacer cualquier cambio, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina y si no hacemos cambios ahora respecto al sistema de pensiones, por lo menos garantizar un aumento en la PGU que tenga fondos fiscales… O sea, ya casi estamos entrando a ese tipo de urgencia que no sé si la están viendo y por eso me preocupa más la irresponsabilidad con la que están actuando.

- ¿Hay alguna autocrítica?

- Sí, creo que también hay que ser autocrítico. Hubo un momento, en los primeros dos años de Gobierno, en donde se perdió la oportunidad de avanzar rápidamente en estas reformas y es la autocrítica profunda que debe tener nuestro espacio político. Pero ahora viene también la crítica para el otro lado. Si no logramos acuerdos, está la perspectiva de problemas graves que van a seguir cuestionando la legitimidad del sistema político desde la ciudadanía.

- ¿Cree que enfocarse en la reforma política contribuye al desprestigio de los políticos, finalmente?

- Creo que ese es el riesgo, el desprestigio de la política, que no resuelve problemas y se dedica a discutir sus propios problemas para salir electos, para tener más espacios de poder, que está bien, es legítimo, es necesario, no quiero plantear lo contrario. Pero también creo que en la medida que se entregan mayores espacios de diálogo social y participación ciudadana vamos canalizando un poquito el malestar. El que venga a decir que el problema es sólo de gestión y se arregla con mayor efectividad por parte de cualquier administración; primero, es totalmente mentiroso y, luego, no se hace cargo de todo lo que pasaba también hacia atrás. El malestar social sigue vigente. Por lo mismo, volver a situar la prioridad en las reformas políticas y no en las necesidades sociales, es un nuevo error que puede costar muy caro.

- ¿Siente que el Gobierno se ha ablandado?

- Creo que desde y dentro del Gobierno hay voces también partidarias que quieren que las reformas salgan y para eso hay que ser cuidadosos con las formas, no generar crispaciones quizás evitables, pero eso no significa anular lo que uno piensa y hay momentos en los que el cuestionamiento es tal por parte de la derecha que casi te están pidiendo que te anules y eso no puede ser, menos en la política. Anularse es igual a gobernar en sus términos y creo que eso no está ni en la intención ni en el actuar del Presidente y, por lo tanto, no debiera estar tampoco en el actuar del Gobierno ni de su coalición. Pero, a veces, da la sensación de que algunos por llegar a acuerdos estiran el chicle más de lo que es debido.