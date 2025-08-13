Demócratas exige a Chile Vamos respetar presunción de inocencia del diputado Miguel Ángel Calisto

En medio de las negociaciones para un pacto parlamentario, la presidenta de la colectividad, senadora Ximena Rincón, aseguró que “es responsabilidad de Chile Vamos generar las condiciones para un pacto”.

Todo indica que se está dificultando la posibilidad de acuerdo parlamentario entre el Partido Demócrata y Chile Vamos, pues los primeros no muestran intención de dejar ir la postulación al Senado del actual diputado Miguel Ángel Calisto (indep. Demócrata). Al punto que este miércoles, la presidenta de la Demócratas, senadora Ximena Rincón, leyó una declaración pública, según la cual blinda al legislador que está apelando, ante la Corte Suprema, una solicitud de desafuero.

Blindada por el senador Matías Walker y diputados de la colectividad, Rincón señaló que “respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa y que, en su carácter de autoridad electa, sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría, la que decida si mantiene su confianza en él”.

Ello, porque según agrega constituye “un derecho inalienable del diputado Calisto recibir el veredicto de la justicia, luego de un debido proceso, y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre” e incluso argumentó que si luego de esto, Calisto es electo senador “y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá el cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas”.

Responsabilidad de Chile Vamos

Y, como señal de que la relación con Chile Vamos no pasa por su mejor momento, Rincón aludió al pacto con el que negocian cupos parlamentarios, recordando que “los propios partidos de CHV fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario, situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto”.

Rincón eludió profundizar respecto a la situación del acuerdo con Chile Vamos y sólo reiteró que “es responsabilidad de Chile Vamos generar las condiciones para un pacto y quienes deben respetar el principio de inocencia”.