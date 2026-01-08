Rodrigo Galilea (RN): “Este gobierno le deja un desafío grande al de José Antonio Kast para pagar los compromisos suscritos, más los reajustes"

El timonel opositor también se refiere al proyecto de reajuste fiscal y asegura que su sector definirá en los próximos días “hasta dónde marcamos la responsabilidad política del actual Gobierno en torno al establecimiento del presupuesto y el reajuste para este año 2026”.

Adoptó la decisión de no repostular al Congreso y, por lo tanto, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, deja esta instancia el día anterior a que su consuegro, el Presidente electo, José Antonio Kast, jura ante el Congreso Pleno, en la sede del Parlamento en Valparaíso.

En esta conversación con Diario Financiero, el máximo dirigente de RN aborda la postura de su sector en la tramitación del reajuste del sector público, proyecto que se aprobó en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara –el miércoles recién pasado- con el voto en contra de todos los integrantes opositores. También reflexiona acerca de lo que espera de la próxima administración.

-¿Comparte la mirada de los diputados de su sector la preocupación respecto de que el proyecto de reajuste fiscal estaría desfinanciado y eso perjudicaría a la próxima administración?

-Nos parece bastante evidente que el proyecto de presupuesto del Gobierno, tomando en cuenta esta ley de reajuste del sector público, no está financiado y, por lo tanto, le está dejando al próximo gobierno la labor de tratar de estibar la carga: reasignar, recortar por aquí y por allá, para lograr financiar lo que el Presupuesto de la Nación y esta ley de reajuste están estableciendo. Nos hubiera gustado algo distinto. El ejercicio presupuestario debe entregar un financiamiento claro para cada una de las partidas que establece el presupuesto, en particular en lo que tiene que ver con remuneraciones del sector público, que es un porcentaje muy alto del presupuesto en lo que se llama el subtítulo 21, obligaciones con el sector pasivo, bonificaciones, etcétera. Es una partida demasiado importante como para que no quede completamente claro su financiamiento y, desde ese punto de vista, evidentemente los fondos no alcanzan.

-Se puede utilizar el sistema de las reasignaciones…

-Pero deja establecido un criterio de reasignaciones amplio, con límites sólo en torno a la deuda del país y, finalmente, al Tesoro Público. Pero si uno toma en cuenta lo que es el comportamiento de obligaciones variables o aleatorias de leyes permanentes, tomando en cuenta las obligaciones de proyectos que se están terminando o leyes que se van a empezar a ejecutar el próximo año y suma el comportamiento histórico de ese tipo de requerimientos, tenemos que la plata que está en el presupuesto no alcanza y, por lo tanto, el gobierno de José Antonio Kast va a tener que hacer un esfuerzo grande en reasignar y recortar gastos en uno y otro lado para pagar efectivamente las remuneraciones y demás compromisos que se asumen en la Ley de Reajuste y la Ley de Presupuestos.

-¿Por qué eso están problemático? De hecho, el ministro Grau argumentó que el expresidente Piñera no dejó los recursos para la PGU y la administración de Boric debió reasignar para hacerse cargo de ese gasto.

-Reasignar es parte de gobernar. Pero hay ciertos gastos que son absolutamente ineludibles, como es el de las remuneraciones del sector público, que deben estar muy claramente financiadas, dadas las magnitudes que significan. Y si el gobierno actual dice y hace una crítica de que no recibió enteramente los recursos para la PGU por qué ellos habrían cometido, entre comillas, la misma falta. Lo que correspondería es que dejaran de mejor manera el financiamiento al gobierno que sigue. Y, como evidentemente no está el financiamiento claramente establecido, dejan un desafío grande al gobierno de José Antonio Kast para pagar los compromisos suscritos en el presupuesto, más los reajustes de esta ley.

-Al partir de lo que usted mismo argumenta, ¿está dispuesto su sector a asumir la responsabilidad política de rechazar el reajuste fiscal? Se lo pregunto porque ya lo hizo en general.

-Eso es algo que vamos a definir en los próximos días, hasta dónde marcamos la responsabilidad política del actual gobierno en torno al establecimiento del presupuesto y el reajuste para este año 2026.

-¿No tiene claro aún si estarían dispuestos a rechazar, pese a la postura del sector en torno al reajuste?

-Es algo que estamos evaluando.

“Espero que al gobierno de José Antonio Kast le vaya muy bien, pero eso no es automático, va a requerir que todos en el país tengamos una misma vocación de progreso”

-En este escenario que describe, ¿es muy optimista Roberto Zahler cuando señala que cuesta recordar un gobierno que comience su periodo con mejores condiciones económicas? Al menos hasta ahora el precio del cobre, por ejemplo, está disparado.

-Roberto Zahler fue presidente del Banco Central, así es que no quiero minimizar en ningún grado sus apreciaciones que, finalmente, son apreciaciones personales. Pero a grandes rasgos, ciclos positivos del cobre han existido muchas veces, por ejemplo. El endeudamiento del país hoy es alto, es comparativamente el más alto, probablemente desde más o menos 1990, que es cuando comienza la democracia; la presión de gasto del Estado es muy grande en la actualidad y de alguna manera Chile ha ido perdiendo la capacidad de crecer, de ser eficiente desde el punto de vista del Estado y tiene muchos pasivos que se han ido acumulando en el año, que hace que las variables externas, que pueden ser algunas buenas, otras más o menos y otras malas, no sean la única variable a resolver.

-¿Cuáles serían otras variables, desde su punto de vista?

-La variable de ser capaces de poner en marcha al país y en particular al sector público es algo muy complejo. En la década de los ‘90 y la primera década del 2000, tuvo vocación, mística, ganas, tanto en el sector privado como en el público, de hacer cosas, de hacer progresar al país y que ese progreso llegara a todos y las cifras son elocuentes de cómo hasta el 2024 o 2015 la cosa funcionó muy bien. Después hemos ido acumulando problemas que son difíciles de resolver y que entorpecen la posibilidad de progresar. La propia crisis de seguridad no tiene sólo tiene la arista de temor y de preocupación por la vida, por la integridad física de las personas, de seguridad en los barrios, etcétera, también genera trastornos muy grandes en la posibilidad de progreso de los países.

-¿En qué sentido?

-Cuando simplemente empresas o empresarios no se atreven a emprender por temor al robo, a que le van a asaltar el camión, que le van a quemar la cosecha… en fin, todo eso, son muchas de las variables que se tienen que mirar a la hora de definir si es que estamos en un momento expectante o no. Yo espero que al gobierno de José Antonio Kast le vaya muy bien, pero eso no es automático. Eso no es porque llegó José Antonio Kast, sino que va a requerir que todos en el país tengamos una misma vocación de progreso, de generar condiciones para que efectivamente podamos volver a tener buenos niveles de crecimiento y empleabilidad, acompañado de seguridad, de mejor atención en aspectos como salud, educación, etcétera.

-Señalaba que hasta 2014, más o menos, iba bien el tema económico y después empezó a decaer, ¿a qué lo atribuye, falta de interés del mundo privado, dejación pública?

-Los últimos diez años hay muchos incidentes, por así decirlo, unos de más magnitud que otros; incidentes externos; pandemia, que naturalmente lesiona la posibilidad de progreso; hay problemas políticos severos, estallido social y de violencia el 2018, que lesiona gravemente la economía. Pero esto parte antes…

-¿Cuál sería ese hito?

-Parte con la discusión del proyecto tributario del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet –estoy hablando del ámbito económico-, porque se rompieron consensos y rigor económico a la hora de plantear reformas legales. La sola idea, por ejemplo, de que las personas naturales tributaran por renta atribuida y no sólo por rentas percibidas, era un una amenaza para la economía, las finanzas y la capacidad de ahorro, de tal magnitud que creo que quienes tomaron las decisiones en ese momento y los propios empresarios empezaron a ver una situación completamente inesperada, en que cosas que parecían estar totalmente claras para el futuro, ya no estaban tan claras y se empezaron a discutir cosas que parecían haber sido ya sobrepasadas en la historia. Eso empieza a generar desconfianza, mucho menos entusiasmo, se empiezan a trastornar las ideas y cambian completamente las reglas del juego. Ahí se empieza a mostrar un quiebre en ciertos consensos que, finalmente, llegan a su máxima expresión en el estallido social y el primer proceso constitución, que fueron de una distorsión de tal magnitud que causaron a Chile un daño que hasta el día de hoy estamos soportando.

Sobre revertir el “préstamo” en la reforma de pensiones: “No creo que valga la pena concentrarse en eso (…) sería un error político y además técnico”

-¿Es posible recuperar esos consensos a partir del próximo gobierno?

-Creo que hay muchos sectores políticos que, habiendo vivido todo lo que vivimos, entienden la importancia de consensos y de buenas políticas públicas.

-Hay dos ejemplos de leyes muy importantes que dan cuenta de eso: Uno que suele nombrarse poco es el nuevo Código de Aguas que se aprobó en los últimos días del gobierno del Presidente Piñera y se promulgó por el Presidente Gabriel Boric. En el tema del se hizo un trabajo enorme en el Congreso y, contra lo que muchos pensaban, se aprobó de manera unánime tanto en el Senado como en la Cámara y eso fue una gran demostración de trabajo de distintos sectores políticos que le dio certeza y seguridad a quienes trabajan en el campo.

-¿Y el otro ejemplo?

-El otro gran ejemplo es la reforma de pensiones, que también genera premio al buen comportamiento de los trabajadores, entre otras cosas; y, ahora, este enero y febrero se empiezan a ver sus primeros frutos. También se le da mayor competencia a la industria de las AFP, en fin, son muchos los aspectos que se tocaron, muchas las materias en que se logró un consenso importantísimo. Sólo por nombrar esos dos ejemplos, hay una generación política que ha ido aprendiendo que los acuerdos son muy necesarios y muy útiles para el país y espero que el próximo Congreso y también el próximo presidente Kast tengan esa vocación de generar buenos proyectos, que logren legitimidad a través de votaciones amplias.

-En ese contexto, ¿le preocupa lo planteado el entorno y el propio presidente electo a que hay que corregir lo que llaman el “préstamo” al Estado, en el marco de la reforma de pensiones?

-Es una mala idea en lo técnico y también una mala idea en lo político, porque, entre otras cosas, se abusa de la palabra préstamo. Lo que se hace con los dineros es una inversión, que está demostrado en la cartola, es ahorro individual para todos. Las AFP también compran papeles del Estado y, al momento de jubilarte, eso se transforma en un valor que se transa y que aporta para una mejor pensión de los chilenos. Pero vuelvo a decir, no creo que valga la pena concentrarse en eso que, desde mi punto de vista, sería un error político y además técnico.

-En términos generales, ¿cuáles son sus expectativas para el próximo gobierno?

-Espero que el discurso que hizo José Antonio Kast en la noche del triunfo, el 14 de diciembre, donde habló de la importancia de los acuerdos, de los consensos, de que no pensaba hacer un gobierno del Partido Republicano, sino un gobierno de unidad nacional para enfrentar las emergencias, se haga realidad; bajo ese prisma no puedo sino ser optimista de lo que viene. En lo personal y como Renovación Nacional, nos interesa que al gobierno de José Antonio Kast le vaya bien. Estamos dispuestos a colaborar junto con todos los que quieran y puedan contribuir a que Chile, en estos cuatro años, de un muy buen paso hacia adelante.

-¿Es creíble ese discurso, considerando que durante toda su campaña tuvo uno absolutamente opuesto, nunca mencionó los acuerdos o los consensos? Por lo mismo llamó tanto la atención ese discurso.

-Mire, las campañas son las campañas y gobernar es gobernar. Yo le creo a José Antonio Kast, creo en su discurso, porque él tiene la experiencia de haber sido diputado durante muchos períodos, conoce la política, conoce la importancia de llevarse bien con el Parlamento, sabe que ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados tiene mayorías y, por lo tanto, el ejercicio de su Presidencia de la República tiene que ser mirando la realidad que es que hay que conversar con personas que piensan distinto. Hay que buscar puntos en común y se tienen que sacar adelante. Le creo a ese discurso porque, entre otras cosas, va a ser una necesidad absoluta teniendo el Congreso que ya fue elegido y con el cual le tocará trabajar los próximos cuatro años.