RN anuncia agenda fiscalizadora “sinceremos el déficit fiscal” contra autoridades salientes

El jefe de la bancada de diputados, Diego Schalper explicó de qué se trata el cuál es su alcance. Por lo pronto, no se descartan acciones penales.

Esta última semana, Renovación Nacional (RN) ha sido el partido más activo en términos de bancadas parlamentarias, en el Congreso. Ello, porque los diputados de la colectividad –encabezada por el consuegro del Presidente José Antonio Kast, exsenador Rodrigo Galilea-, liderados por su jefe de bancada, Diego Schalper, organizaron una jornada completa en que se reunieron con ministros sectoriales del Gobierno entrante tanto para conocer los ejes de sus carteras como para darles a conocer la agenda legislativa de los diputados de la colectividad.

Pues bien, este jueves dieron a conocer la Agenda Fiscalizadora de la bancada con miras a “sincerar” las cuentas fiscales yHerramientas que conduzcan a citar al Congreso a dar explicaciones a las autoridades del gobierno saliente, mientras aún sea posible.

La agenda apunta a solicitar una sesión especial de la Cámara, para abordar el tema de las finanzas públicas, instancia a la que invitarán al Ministerio de Hacienda y al Consejo Fiscal Autónomo a que expongan sobre el alcance del déficit fiscal y la situación de las cuentas del Estado; oficiar a los ministerios para conocer el estado real de las cuentas públicas y evaluar una comisión investigadora sobre el manejo de las finanzas fiscales, sin descartar el ejercicio de acciones penales en contra de las autoridades salientes.

Escenario fiscal “mucho más grave de lo que se creía”

También proponen oficiar a los ministerios para conocer el estado de las cuentas en cada repartición pública y convocar a las nuevas autoridades para que se pronuncien sobre esta materia en las respectivas comisiones permanentes de la Cámara. A partir de esta información es que se evaluará la creación de una comisión investigadora, que permita profundizar los antecedentes sobre el manejo de los recursos fiscales e incluso

En este sentido, Schalper detalló que la iniciativa se enmarca en el proceso de auditorías que impulsa el Presidente José Antonio Kast en los distintos ministerios: “De la mano del esfuerzo que está llevando adelante el Presidente José Antonio Kast, de hacer una auditoría a los distintos ministerios; nosotros, desde la bancada de Renovación Nacional, queremos desplegar la agenda “Sinceremos el estado de las cuentas fiscales”.

“Queremos sincerar de cara a la opinión pública y de cara a la ciudadanía, el estado en que hemos heredado las finanzas públicas del país”, afirmó.

Por su parte, el subjefe de bancada, Eduardo Durán dijo que “estamos viendo que el escenario fiscal podría ser mucho más grave de lo que se creía; y, por eso, es indispensable esclarecer qué ocurrió realmente con las cuentas públicas y cómo se administraron los recursos de la gente”.

En tal contexto, agregó que usarán todas las herramientas de fiscalización que tiene el Congreso y que si de ese proceso se desprenden irregularidades o responsabilidades,

Mientras que el diputado Andrés Celis complementó lo dicho por sus compañeros de bancada, aseverando que el objetivo de esta agenda “es reforzar los estándares de transparencia en el manejo de las cuentas públicas”.