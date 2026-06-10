Sin sorpresas, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó el proyecto que autoriza mayor endeudamiento fiscal

Tal como se había adelantado, este miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026; iniciativa que según el Ejecutivo se requiere para pagar deudas que contrajo la administración anterior, pero que no quedaron financiadas.

La discusión se desarrolló en el mismo tono y con similares críticas de parte de la oposición, aludiendo a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y otros organismos y economistas, respecto del peligro de aumentar la deuda pública. Mientras que, desde el oficialismo, la respuesta también fue la misma que en ocasiones anteriores, reprochando a los representantes opositores que antes no le habían dado tanta importancia a las opiniones del CFA.

Tras muchas críticas de ida y vuelta, se votó la iniciativa que fue aprobada en general por ocho votos a favor, tres en contra y las abstenciones de la diputada DC Priscilla Castillo y el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela. Posteriormente, por la misma votación se aprobó el artículo único. Por lo que el proyecto fue despachado a la Comisión de Economía que lo revisará el lunes 15.

Este establece la autorización al Presidente de la República para “contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en moneda extranjera, hasta por la cantidad de US$ 6.200.000 millones, moneda de los Estados Unidos de América, hasta el 31 de diciembre de 2026”.

Y añade que se podrán emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los que podrán llevar impresa la firma del tesorero general de la República y que esta autorización que se otorga al mandatario “será ejercida mediante decretos supremos dictados por el Ministerio de Hacienda”.

En estos se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan y se

indicarán las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda y se enviarán copias de estos documentos a las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Indicación opositora no prosperó

Aunque la oposición ingresó una indicación a la iniciativa no hubo ningún ánimo de respaldarla ni por parte del oficialismo, con clara mayoría, ni tampoco por el ministro Jorge Quiroz. Por lo que fue rechazada por nueve votos en contra y cuatro a favor.

La propuesta agregaba un artículo segundo al proyecto, que establecía en los 15 días posteriores a la publicación de la ley, y trimestralmente, en paralelo a la publicación del Informe de Finanzas Públicas, el Ministerio de Hacienda debería informar a las Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, dando cuenta detallada y pormenorizada de: los Ingresos percibidos y el gasto público efectuado con los recursos asociados a la autorización de endeudamiento, por partida, capítulo, programa y subtítulo del clasificador presupuestario.

Más adelante agregaba también se debería informar del aumento del gasto público efectivo y el proyectado en intereses, amortizaciones y demás costos financieros asociados a la autorización de endeudamiento, entre los años 2026 y 2030; de los efectos del cambio del dólar, sobre el monto de la autorización de endeudamiento y sus gastos financieros asociados, en pesos chilenos; y, del impacto de la pérdida de recaudación efectiva de las modificaciones legales tributarias publicadas anualmente, entre los años 2026 y 2030.