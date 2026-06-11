La advertencia de Yasna Provoste (DC) por proyecto misceláneo: “En esto está en juego no sólo la responsabilidad fiscal, sino también la gobernabilidad social de nuestro país”

La senadora adelanta que la próxima semana el Comité Unido tendrá la primera reunión “formal” con el Ejecutivo, sobre la iniciativa.

La senadora falangista Yasna Provoste encabeza el Comité Unido, que agrupa a su partido, el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes y está convencida que arman un buen equipo. De hecho, ha sido una instancia muy activa en organizarse para abordar la tramitación del proyecto misceláneo y otros, en la Cámara Alta.

En esta conversación con Diario Financiero insiste en que “el gobierno presenta una iniciativa para endeudar al país en US$ 6.200 millones, deuda que tienen que pagar todos los chilenos, intereses que tienen que pagar todos los chilenos, sólo para sacar adelante una iniciativa que busca rebajar los impuestos corporativos a las grandes empresas”. También aborda la acusación constitucional que se le presentó en el año 2008, donde uno de su principales patrocinantes y quien acusó ante el Senado, fue ni más ni menos que el actual Presidente José Antonio Kast.

-¿Cómo percibe el ambiente político a propósito del proyecto misceláneo y el que autoriza el aumento del endeudamiento que está pronto a llegar al Senado?

-Una de las situaciones que me llama muchísimo la atención tiene que ver con las persistentes declaraciones del gobierno, particularmente del ministro Quiroz, de que les basta aprobar por un voto este proyecto de ley. Si hay algo que nosotros compartimos del espíritu de esta iniciativa, es que nuestro país necesita recuperar la senda del crecimiento, pero junto que se haga de manera sostenible y con responsabilidad fiscal. Y para eso se requieren acuerdos muy amplios, muy transversales. Lo que ocurrió en Chile desde el año ‘90 hasta el año 2010, la época en que nuestro país tuvo un crecimiento significativo, fue en base a acuerdos muy amplios, muy transversales.

-¿Cree que el Ejecutivo está consciente de esa necesidad?

-No lo veo en la disposición de este gobierno. Ellos aspiran a aprovechar una mayoría circunstancial; por lo tanto, nosotros hemos señalado sostenidamente que cuando uno aprueba una iniciativa de esta envergadura, que además lo han señalado no solo desde la oposición, sino también organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, economistas que incluso han ostentado importantes responsabilidades en gobiernos de derecha, como del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, han señalado en que este es un proyecto que no sólo profundiza el estrés fiscal, sino que contiene iniciativas que claramente no contribuyen al propósito declarado.

-¿El de crecer y generar empleo?

-Claro. Por ejemplo, esos US$ 1.400 millones en crédito tributario para el empleo, que hasta la excandidata Evelyn Matthei ha señalado que no sirve para nada, no sería mejor cambiar estos recursos a iniciativas que realmente ayuden a cerca del millón de personas que buscan empleo y no lo encuentran. Porque estos recursos pueden sonar muy lindo, en el sentido del subsidio del empleo, pero en realidad es la entrega de esos recursos a las mismas empresas. Pero además, el propio Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que este proyecto pone en una situación muy crítica la responsabilidad fiscal, profundiza el estrés fiscal y, además, plantea una premisa que nos parece correcta, en el sentido de que gastos permanentes deben tener ingresos permanentes.

-¿Qué pasó con esa premisa?

-Abandonamos esta premisa en el momento en que quienes apoyan al gobierno, el presidente Kast, guardan silencio respecto de que esta iniciativa compromete gastos permanentes respecto de ingresos que son hipotéticos. Es una situación que no se condice con lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Por eso le hemos planteado al gobierno, desde el Comité Unido, que si está en disposición de separar este proyecto de ley, va a contar con todos los votos de la oposición para sacar adelante los tres artículos del proyecto sobre reconstrucción; y, hagamos el debate respecto de la reforma tributaria propiamente tal.

-Una de las críticas del oficialismo a la oposición es que ahora escuchan las advertencias del CFA autónomo cuando les conviene, porque durante el gobierno anterior no lo escucharon.

-No es efectivo. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo estableció sus alertas respecto a la Ley de Presupuestos, nosotros acogimos esta preocupación y recordemos que, en ese momento, se hizo una reducción del presupuesto, que fue concordada en el Senado, de manera muy transversal.

-Pero no fue suficiente, dicen en el oficialismo, porque quedaron desfinanciados muchos gastos.

-Cuando el Consejo Fiscal Autónomo estableció estas alertas, se hicieron los ajustes necesarios. Además, cuando estableció las alertas al proyecto que buscaba cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior la comisión no siguió adelante. El oficialismo es el que está cambiando de posición, ya que el Consejo Fiscal Autónomo reconoce 11 factores de riesgo.

“La primera propuesta que le hacemos al gobierno es separar el proyecto y comprometemos todos los votos de la oposición para aprobar los tres artículos referidos a la reconstrucción”

-En ese contexto, ¿qué posibilidad concreta hay de que la oposición en general rechace la idea de legislar del proyecto misceláneo?

-En esto estamos trabajando muy unidos como oposición en su conjunto. Más allá de los comités, los encuentros con los centros de pensamiento es un esfuerzo amplio de toda la oposición. También tuvimos un encuentro amplio con alcaldes y alcaldesas para escuchar de primera voz sus preocupaciones respecto de este proyecto que, por la vía de la condonación de contribuciones a los mayores de 65 años, genera un tremendo impacto en los presupuestos municipales, no solo desde el punto de vista redistributivo que tiene el Fondo Común municipal, sino también de los ingresos propios para los municipios.

-Otra crítica que se le hace a la oposición es no hace propuestas, ¿qué han planteado para mejorar el proyecto misceláneo, por ejemplo?

--No es efectivo que no hayamos presentado propuestas, ya en el primer trámite en la Cámara, la oposición unida también presentó propuestas. Aquí ha habido un interés de invisibilizar las propuestas de la oposición. De partida, la primera propuesta que le hacemos al gobierno es separar el proyecto y comprometemos todos los votos de la oposición para aprobar los tres artículos referidos a la reconstrucción. Aparte de aquello, hay un conjunto de otras propuestas que tenemos y que hemos conversado con distintos actores del Ejecutivo. Pero esa conversación de las propuestas es con posterioridad a tener una real disposición de abrirse a dialogar; a entender que en esto está en juego no sólo la responsabilidad fiscal, sino también la gobernabilidad social de nuestro país.

-¿Cuáles son las propuestas que han conversado con representantes del Ejecutivo, además de separar el proyecto misceláneo, porque el gobierno dice que eso no pasará?

-Ah, bueno, así es difícil que uno tenga disposición al diálogo. Creemos que hay que conversar de todos los temas y esperamos tener una conversación formal con el gobierno la próxima semana, porque hasta ahora no ha existido ese espacio.

-¿El hecho de que la Democracia Cristiana esté en este comité unido con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son sectores con los que el gobierno ha dicho que no van a negociar, ha afectado de alguna manera la relación de la DC con el Ejecutivo?

-No, en absoluto. Para nosotros, nuestro comité no es sólo un acto administrativo, es también una forma de enfrentar las dificultades que hoy día tiene nuestro país.

-¿Cómo así?

-Creemos que la unidad más amplia de la oposición es lo que le hace bien al país. A nosotros nos encantaría tener un solo comité; pero bueno, eso ya es otra conversación. Pero, independientemente de que tengamos dos comités, es la misma disposición a apoyar a las familias que enfrentan dificultades producto de los recortes que ha hecho el gobierno, las familias que esperaban tener en este gobierno una disposición más clara a enfrentar los temas de inseguridad y se han dado cuenta que esto se ha agudizado. No estamos en esto para ver cómo interactúa la Democracia Cristiana, sino cómo desde esta unidad de la oposición somos capaces de representar los intereses más amplios de la ciudadanía.

“Creo que aquí, derechamente, nunca hubo ánimo de cumplir los compromisos en materia de seguridad, de responsabilidad fiscal, ni crecimiento”

-En estos días el ministro Quiroz sinceró que algunos de los compromisos de campaña no se van a cumplir como que no se cumplirá la regla de equilibrio fiscal y el país no crecerá a 4%, ¿qué le parece?

-Mire, uno entiende que, a veces, haya razones de peso para no cumplir los compromisos de campaña. Pero, en este caso, creo que aquí, derechamente, nunca hubo ánimo de cumplir los compromisos en materia de seguridad, de responsabilidad fiscal, ni crecimiento. Y eso es muy lamentable, lo digo no sólo pensando en la gente que votó por él, sino para el país.

-Lo más probable es que se apruebe la idea de legislar del proyecto misceláneo, entonces, ¿en ese escenario es más importante el diálogo para la oposición?

-Toda nuestra disposición a dialogar, pero no hemos visto una reciprocidad por parte del gobierno. Lo esperamos recién la próxima semana, esperábamos hacerlo esta semana, pero el gobierno pospuso la conversación. Y, quiero insistir, el gobierno quiere aprobar este proyecto sólo con los votos de sus parlamentarios y ese es un tremendo riesgo, cuando estamos hablando de iniciativas que tienen que ver con crecimiento económico, porque la conversación no va a ser lo que se aprobó, sino cuánto va a durar esa reforma. Todos sabemos que en materia de crecimiento importa mucho que las políticas que se definan se sostengan en el tiempo y lamento que el gobierno piense que para garantizar aquello sólo basta convencer o presionar a sus parlamentarios, para aprobar esto por un voto.

“Lo único que ha quedado de manifiesto es que este gobierno, a través de sus parlamentarios, tampoco tiene la voluntad de poder enfrentar al crimen organizado”

-Otro proyecto que ha dado mucha noticia es el que se fue a Comisión Mixta, porque el oficialismo no está dispuesto a aprobar el artículo 11, que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, ¿qué significaría que se apruebe la iniciativa sin ese artículo?

-Esto nos permite también hacer pedagogía, en el sentido de que este no es un proyecto que haya concluido. Y aquí nos enfrentamos a una de las contradicciones más complejas y dolorosas, porque este gobierno logró una importante adhesión, porque le dijo a la ciudadanía que ellos iban a enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. Y cuando uno escucha las intervenciones de los parlamentarios que apoyan al gobierno rechazar la idea de levantar el secreto bancario, en casos muy acotados, se produce una profunda desazón, porque esto es amarrarle las manos al Estado para perseguir la ruta del dinero ilícito. Entonces, lo único que ha quedado de manifiesto es que este gobierno, a través de sus parlamentarios, tampoco tiene la voluntad de poder enfrentar al crimen organizado.

-¿Pero el proyecto tiene sentido sin esta medida que es como su corazón? Se lo pregunto porque las eventuales indicaciones del gobierno no tendrían que ver con el levantamiento del secreto bancario.

-Tal vez porque tengo un optimismo genuino, ojalá que de aquí a que se constituya la mixta y que comencemos a trabajar en ese espacio, se den cuenta del error que han cometido, porque va a seguir apareciendo seguramente durante estos días más información respecto de cómo están operando estas redes. Y espero que lean los informes de la OCDE, comparen la situación de nuestro país con la gran mayoría, si no con todos -con excepción de Australia- donde la inteligencia económica es fundamental y esto se hace sin mediar una orden judicial porque se requiere oportunidad en la pesquisa.

-A su juicio, ¿es más importante el valor de la seguridad, en el contexto de combatir el crimen organizado, o el del derecho a la privacidad?, que es lo que defiende el oficialismo.

-¿La privacidad de quién? Si esto no va a permitir el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de gente honesta; esto lo permite, en casos muy acotados, donde hay sospecha de actos ilícitos. En esto no se conjuga el tema de seguridad versus libertad.

-¿Cuánto influye en el clima político para tramitar estos proyectos, la acusación constitucional contra el ex ministro Grau?

-Mire, como el Senado tiene un rol constitucional muy distinto al de la Cámara en esta materia, no quisiera pronunciarme.

-A propósito de acusaciones constitucionales, ¿cómo es su relación con el Presidente Kast? Se lo pregunto porque él fue uno de los patrocinadores de la acusación en su contra y quien la defendió en el Senado, por allá por el año 2008.

-Mire, con el Presidente de la República he vuelto a conversar a propósito del acto al que convocó el Tribunal Calificador de Elecciones en Santiago, cuando asumió; estuvo en la Región de Atacama hace algunas semanas y, por lo tanto, entiendo que hoy día tiene una responsabilidad como Presidente de la República y yo como senadora de la República. Desde allí, tengo que hacer siempre mi mejor esfuerzo para contribuir decididamente a que al país le vaya bien y si esa contribución significa ser una voz clara respecto de aquellos temas en que el gobierno no lo está haciendo bien, lo voy a hacer. También cuando el gobierno tenga alguna iniciativa que sintonice con las demandas de la ciudadanía.

-¿Cuál es su evaluación de los tres primeros meses de gobierno?

-Este gobierno basó buena parte de su campaña en los temas de seguridad y antes de los tres meses tuvo que remover a todo el equipo de seguridad; tuvo que reconocer ante la ciudadanía que no había plan y los datos que muestran las encuestas es de una diferencia muy grande entre lo que se había votado y lo que hoy día se enfrenta. Ha sido un comienzo complejo.