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La advertencia de Yasna Provoste (DC) por proyecto misceláneo: “En esto está en juego no sólo la responsabilidad fiscal, sino también la gobernabilidad social de nuestro país”

La senadora adelanta que la próxima semana el Comité Unido tendrá la primera reunión “formal” con el Ejecutivo, sobre la iniciativa.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 12:20 hrs.

Senado Senadores DC Oposición gobierno Proyecto de ley ley miscelánea secreto bancario crimen organizado Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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