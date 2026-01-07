Click acá para ir directamente al contenido
Reajuste fiscal: oposición se resiste a votar en general el proyecto sin escuchar al CFA

En una declaración pública, el sector señaló que “tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 14:14 hrs.

