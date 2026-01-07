Reajuste fiscal: oposición se resiste a votar en general el proyecto sin escuchar al CFA

En una declaración pública, el sector señaló que “tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración”.

Votar o no votar… ese es el dilema que se instaló en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Por lo que todo parece indicar que el presagio del diputado Frank Sauerbaun (RN), en cuanto a que la tramitación del proyecto de reajuste fiscal será más extensa de lo que espera el oficialismo, podría concretarse.}

Ello, porque pese a la insistencia del presidente de la instancia, Boris Barrera (PC), de votar en general durante esta jornada de miércoles, la oposición se opuso con el argumento de que es necesario escuchar antes al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y a la Contraloría.

Tal como propuso Barrera el martes, este miércoles la comisión partió su trabajo de hoy en una sesión que se inició pasadas las 08:30 de la mañana, en la que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó el informe financiero del proyecto de reajuste fiscal, reiterando que no está desfinanciado, como asegura la oposición, estos últimos continuaron en su postura. Esta se reafirmó al conocer la excusa del CFA respecto a que no podría asistir a la comisión este miércoles por tener otros compromisos previos, como una presentación en la Comisión de Educación del Senado, que estudia el FES.

Así las cosas, se acordó reiterar la invitación para esta tarde o para otro día en que algún representante del organismo pudiera asistir, contexto en que la oposición propuso que el CFA concurriera el lunes 12 a la instancia. Pero fue más allá, advirtiendo que no estaban disponibles para votar en general el proyecto hasta escuchar el pronunciamiento tanto del CFA como de la Contraloría, de lo contrario, rechazarán la iniciativa. De hecho, aseveraron que si el primero de estos órganos señala que las cifras no cuadran y coincide en que el reajuste estaría desfinanciado también votarán en contra del proyecto.

Esto, porque la oposición se opone a lo señalado por Grau, respecto a que para financiar el reajuste, el próximo gobierno tendría que echar mano a reasignaciones, lo que -a su juicio- no tendría nada nuevo, pues la actual administración debió utilizar este mecanismo para hacerse cargo de la PGU, argumentó. Lo que no hizo mella entre los diputados opositores que retrucaron, no sólo que habían advertido el problema suscitado con el reajuste fiscal durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, sino también que la magnitud de reasignaciones que habría que abordar para financiar el monto que falta para completar el costo del reajuste, implicaría eliminar programas sociales.

Declaración pública

Así, el debate pasó de ser técnico a ser derechamente político, por cuanto la oposición insistió en que el Ejecutivo querría endosarle a la nueva administración tales reasignaciones.

En este escenario, mientras en la segunda sesión de la comisión de esta jornada exponían dirigentes de los trabajadores fiscales, los integrantes opositores de la Comisión de Hacienda difundieron una declaración pública en la que explican su postura sobre el tema, señalando que “considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática”.

El documento añade que “estimamos indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto”. Ello, tras rechazar la forma como el Ejecutivo presentó el proyecto de reajuste, desde su punto de vista desfinanciado, y las normas misceláneas incluidas en la normativa.