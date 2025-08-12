Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Contralora Dorothy Pérez asegura que el alzamiento del secreto bancario puede contribuir “a la mejor fiscalización de los recursos púbicos”

También aseguró, en el marco de su exposición en la Comisión de Economía del Senado, que esta información le serviría a la Contraloría para aplicar modelos de analítica de datos y priorizar riesgos, entre otras medidas fiscalizadoras.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 17:40 hrs.

Senado proyecto secreto bancario Contraloría Claudia Rivas
<p>Contralora Dorothy Pérez asegura que el alzamiento del secreto bancario puede contribuir “a la mejor fiscalización de los recursos púbicos”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Sebastián Edwards aplaude la gestión del viceministro José Luis Daza en Argentina: “Gracias a Dios ya no va a haber más (crisis), gracias a que está a cargo”
2
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
5
Economía y Política

La mitad de la población en Chile tiene un ingreso igual o menor a $ 611.162 al mes
6
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
7
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
8
Empresas

Tras tragedia en El Teniente, Codelco saca a gerente general y nombra a Claudio Sougarret en su reemplazo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete