Presidente Boric en el Día del Trabajador: “Sin seguridad no hay libertad”

El Presidente Gabriel Boric lideró este mañana una actividad conmemorativa del Día Internacional del Trabajador desde el Hospital de la ACHS. El jefe de Estado se refirió al asesinato de tres Carabineros en Cañete y señaló: “Este tipo de cosas inspira a una reflexión más profunda; sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia”.

El Mandatario añadió: “Todo aquel que atente contra la seguridad del Estado, contra quienes nos cuidan, contra la convivencia, que responda ante la justicia. Es una convicción personal con la que me despierto y con la que me acuesto y es compartida por todo nuestro Gobierno, no quiero dejar dudas con respecto a ello”.

Boric enfatizó que “hoy día (...) los invito a que pensemos en las cosas que nos unen por sobre las que nos dividen, y logremos un acuerdo entre empleadores, trabajadores, sociedad civil y Gobierno para poder mejorar la calidad de vida de nuestra patria, partiendo por la seguridad y tomando el desafío del crecimiento, incorporando también las mejores condiciones laborales y la dignidad de la vida en todas sus etapas, incluida la vejez”.

"La gente sabe que yo soy una persona de izquierda, y lo que más les hace sentido es cuando dicen (que) acá hay problemas en donde no tenemos que pensarlos solamente desde el punto de vista de la pelea entre la izquierda, la derecha y el centro, sino que tenemos que pensarlos por Chile”, dijo el mandatario.

Sobre materia laboral, crecimiento y pensiones, señaló: “Pongamos a Chile por delante. Hemos tenido diferencias durante demasiado tiempo, pero no me cabe ninguna duda de que, si ponemos a Chile por delante vamos a lograr acuerdos, pero el tiempo se agota”.

Además, el presidente señaló que “yo espero que en mayo, durante este mes, se vote en general la reforma de pensiones en la Comisión del Senado”.