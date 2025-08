Caso Fundaciones enfrenta a candidatos: Kast acusa a Boric de “entregar regiones a la corrupción” y Jara le responde que “no se gobierna solo descalificando”

La Cumbre de las Regiones 2025, organizada por la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) en Concepción, fue el escenario donde los tres principales candidatos presidenciales enfrentaron propuestas y donde José Antonio Kast (Republicano) acusó al presidente Gabriel Boric de entregar las regiones a la corrupción a raíz del caso Convenios y Fundaciones.

Kast, junto a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expusieron sus puntos de vista respecto al fortalecimiento de las regiones y la descentralización, pero los casos judiciales de traspasos de fondos se tomaron el debate y el auditorio tomó partido de cada candidato, generándose interrupciones que tensionaron los ánimos.

El candidato republicano señaló que “hace años Boric como candidato habló de eliminar delegados presidenciales y fortalecer las regiones con más recursos, pero ¿dónde están esas promesas? Ese discurso quedó en nada. Entregó las regiones a la corrupción disfrazada de fundaciones, corrupción y operadores políticos, no fue un error, fue un diseño y modelo quizás aprendido de otros lugares, para llenarlo con ideología y operadores políticos”.

Afirmó que “la descentralización no fracasó por falta de leyes, sino que por un Gobierno más preocupado de instalar fundaciones amigas, que mejorar la vida de las personas. Si alguien se ofrende, es porque quizás tenga algo que devolver o pedir perdón”.

Y ante los abucheos de parte del público, el exdiputado indicó que “no vine aquí a hacer amigos, vine a decir la verdad, porque cuando el Estado deja de proteger y empieza a repartirse, deja de ser Estado y se convierte en negocio, y eso es lo que ocurrió. Aunque a algunos les duela”.

Matthei señaló que “claramente no se ha cumplido lo que prometió Boric. Ha habido, al contrario, baja en presupuestos regionales y un daño incalculable en el tema convenios y fundaciones. Ese daño se ha traspasado a la ciudadanía, por eso hay que dar poder a las regiones de a poco”.

La respuesta de la candidata oficialista

Pero fue Jara quien le respondió directamente a Kast, al señalar que “me pregunto cuáles son las propuestas, porque en todos los foros repite tres ideas y dice que todos son apitutados y corruptos, menos yo, que todos tiene problemas menos yo, no sé qué propuesta va a hacer al país. Me avisan… yo vine a discutir propuestas de descentralización, pero lo mismo que escuché hoy, lo escuché en cinco foros la semana pasada”.

La exministra del Trabajo indicó que lo anterior “me preocupa, porque para gobernar un país no se requiere estar solo descalificando a los otros o insinuando algo de los demás, se requiere diálogo para construir acuerdos. A mí me cargan los apitutados políticos y me cargan los corruptos y los rechazo, por eso es grave que tiremos a todos al mismo saco, hay que saber distinguir y los procesos judiciales se deben llevar adelante”.

Kast retrucó no sin antes mandar un mensaje al público: “Les pido respeto. Esto no es una asamblea en que gana el que grita más fuerte. La candidata Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros, cuando hay cuatro años de estancamiento, más desempleo, fraudes permanentes en fundaciones y todo eso redunda en la calidad de vida de las personas. Incluso de la señora que grita, que no tiene mejor atención en salud y vivienda”.

Matthei entró al debate emplazando también a Kast al señalar que “desgraciadamente la corrupción está en todas partes, nadie puede escupir al cielo, hemos tenido corrupción en distintos partidos, las Fuerzas Armadas, las policías, los fiscales, pero tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy por un caso de fundaciones lo llevaron ustedes en una lista, José Antonio. Hay de todos lados. O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga y que no vamos a mirar para el lado cuando le toca a uno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”.