Las recomendaciones para viajar del country manager de Despegar

Yo recomiendo

El Country Manager de la Región Andina (Chile, Perú, Ecuador y Colombia) de Despegar.com, Dirk Zandee, comparte sus recomendaciones para esta temporada de vacaciones en tiempos de coronavirus e incertidumbre. ¿En qué fijarse a la hora de comprar pasajes?, ¿Qué destino escoger entre tantas restricciones?

¿En qué fijarse en el pasaje?

Lo más importante hoy es la flexibilidad. Hay mucha incertidumbre y los escenarios son cambiantes. Uno puede reservar pasaje para algún lugar de Chile, y de repente el destino entra en cuarentena. Ahí hay que dejar el ticket abierto y postergarlo para unos meses más, o cambiar de destino. Actualmente, la gran mayoría de las tarifas permiten cambios sin penalidad. Pero viajar al extranjero es más complicado. Cada país tiene su regulación particular, entonces es muy importante informarse. En los vuelos internacionales, la mayoría de los países que permiten la entrada exigen el PCR con 72 horas de anticipación. Otros requieren cuarentena. Es fundamental fijarse en eso al escoger el destino. En todo caso, los clientes están prefiriendo lugares con la menor cantidad de restricciones.

Los destinos más cotizados

Por lejos Cancún, la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, toda esa zona porque México no exige PCR, ni cuarentena. Básicamente todo sigue igual como antes y la gente se está autocuidando con el uso de mascarillas y distanciamientos en la playa. Punta Cana tiene esas mismas condiciones y, con algunas restricciones, está Orlando en Florida, que ahora exige PCR. Río de Janeiro, que históricamente en esta época del año era el destino Nº1, está un poco más caído porque también tiene la exigencia del PCR.

Los vuelos domésticos están muy condicionados por la fase que estén los lugares de destino. Si en algún momento los preferidos eran La Serena, Pucón y Puerto Montt, al entrar a esas zonas en cuarentena han caído bastante. Los destinos que actualmente se están prefiriendo son los que están en Fase 3: San Pedro de Atacama, Torres del Paine o Puerto Natales. Estos son lugares que, además, permiten estar bastante distanciados unos de otros.

¿Dónde inspirarse para viajar?

En general me he guiado por la Lonely Planet, ahí hay datos buenos y picadas que uno puede encontrar que, como turista, no se daría cuenta. Yo soy de la vieja guardia, aunque hoy hay más foros y sitios web, prefiero guiarme por esto, o por comentarios de amigos y conocidos.

¿Qué ver en el avión?

Lo que yo hago es bajar una película o una serie en el computador, uno o dos capítulos y, en general, se despega, se sirve la comida, veo la serie o película y de ahí descanso el resto del viaje. Lo último que vi fue The Sinner. Es terrorífica. Empecé a verla en el avión y creo que eran como ocho capítulos y me los vi todos. También me gusta mucho Game of Thrones y la que siempre veo es la de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Me gustan las partes de las canciones, esas me las he repetido varias veces en el aire.