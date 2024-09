China evalúa eliminar importantes restricciones a la compra de viviendas para impulsar la demanda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

China está considerando eliminar algunas de las mayores restricciones restantes en la compra de viviendas, después de que medidas anteriores no lograron reactivar un mercado inmobiliario en declive, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores están trabajando en una propuesta que permitiría a mega ciudades como Shanghái y Beijing relajar las restricciones para los compradores no locales, aquellos que no tienen un permiso de residencia "Hukou" para esa ubicación, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la naturaleza privada del tema. Esta es una barrera que muchas ciudades más pequeñas ya han eliminado.

El gobierno también podría poner fin a las distinciones entre las compras de primera y segunda vivienda, allanando el camino para pagos iniciales más pequeños y tasas hipotecarias más bajas en segundas residencias, agregaron las fuentes.

Los responsables de las políticas enfrentan una creciente presión para revertir una desaceleración inmobiliaria que ya entra en su cuarto año, sofocando la segunda economía más grande del mundo y dejando a millones de personas sin trabajo. Bancos como UBS Group AG y Bank of America Corp. esperan que China no alcance su objetivo de crecimiento del 5% para este año.

Las autoridades también están considerando nuevas medidas para apuntalar el lento mercado bursátil, aunque no proporcionaron detalles adicionales. El índice CSI 300 de China ha caído aproximadamente un 7% este año, siendo uno de los de peor desempeño a nivel mundial.

Las propuestas necesitarían la aprobación de líderes de alto nivel y podrían cambiar, según las personas. El ministerio de vivienda de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El índice de acciones de desarrolladores chinos de Bloomberg Intelligence extendió sus ganancias el viernes, subiendo hasta un 2.5% durante el receso de mediodía. El repunte ocurrió a pesar de que los bancos chinos mantuvieron sus tasas de interés de referencia para préstamos hipotecarios, lo que decepcionó las esperanzas de un estímulo monetario adicional tras el recorte de tasas de la Reserva Federal.

“Tal flexibilización es útil, pero no significativa, ya que beneficiará principalmente a las ciudades de primer nivel”, dijo Raymond Cheng, jefe de investigación inmobiliaria en China de CGS International Securities Hong Kong. Para cambiar el ambiente difícil actual del sector inmobiliario, China realmente necesita implementar las políticas anunciadas en los últimos 12-18 meses, como instar a los gobiernos locales a comprar unidades no vendidas de los desarrolladores, agregó.

A pesar de una serie de medidas para apuntalar el mercado, la crisis inmobiliaria de China no muestra signos de mejora. La caída en las ventas de viviendas y los precios se profundizó en agosto, ya que los esfuerzos de flexibilización perdieron impacto y los compradores esperaban precios más bajos.