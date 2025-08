Trump dice que EEUU aumentará aún más los aranceles a India por sus compras de petróleo ruso

El presidente Donald Trump dijo que “aumentaría sustancialmente” los aranceles a las exportaciones indias a Estados Unidos debido a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, endureciendo su amenaza de apuntar a un importante socio comercial.

“India no solo compra cantidades masivas de petróleo ruso, sino que, además, vende gran parte del petróleo adquirido en el mercado abierto con grandes ganancias”, escribió Trump el lunes en su plataforma Truth Social. “No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa. Por eso, aumentaré sustancialmente el arancel que India paga a Estados Unidos”.

La publicación de Trump no especificó cuánto aumentaría el impuesto. La semana pasada, Trump informó un impuesto del 25% a las exportaciones indias, lo que sorprendió a Nueva Delhi tras meses de negociaciones sin lograr un acuerdo. También amenazó con imponer más aranceles si India seguía comprando petróleo a Rusia.

La nueva amenaza del presidente estadounidense se produce antes de la fecha límite del 8 de agosto para que Rusia alcance una tregua con Ucrania. El gobierno amenaza con las llamadas sanciones secundarias a los países que compren energía rusa. Estados Unidos y otros aliados de Ucrania consideran que estas compras contribuyen a apuntalar la economía del líder ruso, Vladimir Putin, y a reducir la presión sobre Moscú para que ponga fin a una guerra que ya lleva cuatro años.

India ha sido uno de los principales objetivos de Trump en la campaña para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, Nueva Delhi se ha mostrado desafiante, y el primer ministro Narendra Modi, quien mantuvo una estrecha relación con Trump en el pasado, respondió a la amenaza del presidente estadounidense instando a los indios a comprar productos locales y señalando que su administración seguirá comprando petróleo ruso.

El gobierno de Modi no ha dado instrucciones a las refinerías de petróleo indias para que dejen de comprar petróleo ruso, y no se ha tomado ninguna decisión sobre si detener las compras, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto.

Negociaciones

En las últimas semanas, Trump ha intensificado su retórica contra India, atacando al país por sus aranceles y otras barreras a los productos estadounidenses, su destacada participación en el grupo BRICS de economías en desarrollo y las compras de energía a Rusia. El presidente estadounidense calificó las barreras comerciales de India de "extenuantes y odiosas" al imponer las llamadas tasas recíprocas a Nueva Delhi. El mandatario criticó duramente al grupo BRICS por considerar alternativas al dólar estadounidense.

El gobierno indio aseguró sus intenciones de continuar las conversaciones con Estados Unidos con la esperanza de obtener aranceles más bajos. India está considerando aumentar las compras de gas natural a Estados Unidos, así como las importaciones de equipos de comunicación y oro.

Las autoridades consideran que estas medidas contribuyen a reducir el superávit comercial de la India con Estados Unidos, una preocupación clave para Trump. EEUU registró un déficit comercial con la India de aproximadamente US$ 43 mil millones el año pasado, el undécimo mayor, según cifras del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, existen varios puntos conflictivos que complican las negociaciones. Modi se ha mostrado reticente a abrir sectores sensibles como la agricultura y los lácteos a Estados Unidos. India restringe las importaciones de lácteos debido a las normas sobre alimentación animal, que no pueden flexibilizarse debido a susceptibilidades religiosas.

Las relaciones entre Modi y Trump se deterioró durante el segundo mandato del presidente estadounidense. A principios de este año, tras los enfrentamientos entre India y Pakistán —ambas potencias nucleares—, Trump amenazó con interrumpir las negociaciones comerciales y bloquear el acceso a los mercados estadounidenses si los países no cesaban los combates. Trump ha afirmado que sus acciones trajeron la paz, una opinión que ha irritado aún más a Nueva Delhi.