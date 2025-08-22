Click acá para ir directamente al contenido
Trump busca mayoría en el directorio de la Fed presionando para remover a una de sus gobernadoras

Si se concreta la salida de Lisa Cook, quien fue nominada por Biden, crece la posibilidad de que Powell siga en la Fed tras dejar la presidencia, en un intento por evitar la intervención política en el banco central.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, junto a la gobernadora Lisa Cook, a quien acusa Trump de fraude hipotecario.</p>

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, junto a la gobernadora Lisa Cook, a quien acusa Trump de fraude hipotecario.

