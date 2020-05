Gremios PYME acusan lentitud en respuesta y entrega de créditos con garantía estatal

Innovación y Startups

Empresarios gastronómicos y turísticos afirman que la Banca y el Gobierno “no están alineados”, asegurando que muchos deberán bajar sus cortinas en caso de no recibir financiamiento.

"Las instituciones financieras utilizan el Dicom para determinar a quién otorgar los créditos" o "no explican por qué lo rechazaron" son algunos de los argumentos que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) acusan estar recibiendo por parte de los bancos, al momento de solicitar crédito Covid-19 a través del Fondo con Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape).

Según cifras de BancoEstado entregadas a Diario Financiero, hasta la fecha, la entidad ha cursado 7 mil de estos créditos, de los cuales el 90% corresponde a microempresas, es decir, aquellas que facturan hasta 25.000 UF al año. En tanto, a través de un comunicado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indicó esta tarde que "según la información entregada a la Comisión por las entidades financieras supervisadas, al 8 de mayo se recibieron 23.492 solicitudes de créditos Covid-19, por un total de $1.072.424 millones. De éstas operaciones, 13.398 ya están cursadas (equivalentes a un 57% del total), sumando créditos por $388.675.255.697".

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) aseguran que esta data conllevaría también a una actualización de las cifras que ya dio a conocer la propia ABIF.

Si bien la entrega de beneficios comenzó a operar la semana pasada, diferentes gremios que agrupan a PYME sostienen que, en términos generales, ha existido lentitud y que los bancos están entregando montos mucho menores al máximo establecido de tres meses de venta, como anunció el Gobierno. Incluso, en algunos casos, afirman que el crédito se ha negado sin explicación alguna.

Gremios emplazan a la Banca

Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) -que reúne a empresas del sector gastronómico- plantea que desde el gremio consideran que ha existido lentitud y burocracia en la entrega de los créditos hacia las PYME, lo que, afirma, se ve reflejado en un sondeo que realizaron a las empresas socias del gremio.

Según el sondeo, en el que participaron 200 socios de Achiga, el 47% señala que solicitó un crédito -en un promedio de 15 días-, pero aún no recibe respuesta del banco, en tanto, otro 6% indica que postuló, pero les respondieron que no califican para el préstamo con garantía estatal. Sólo ocho de sus asociados están en proceso para acceder al crédito.

"Vemos una tendencia en que lo bancos están dosificando la entrega. Están actuando de manera en que los créditos lleguen a la mayor cantidad de PYME, pero disminuyendo los montos de préstamo. La ayuda que los restaurantes necesitan es la liquidez correspondiente al tiempo en que estarán cerrados", manifiesta Picallo.

Respecto de los motivos de rechazo, el dirigente sostiene que uno de los principales es el estado de morosidad de muchas de las empresas, que se viene arrastrando desde antes del estallido social de octubre, y otras después. Sin embargo, uno de los pilares de la entrega de los créditos Covid-19 es que no puede existir una deuda impaga superior a los 30 días antes del 31 de octubre, sin embargo, "el panorama es complicado si nos analizan con un criterio de riesgo de tiempos normales", dice Picallo.

Una visión similar manifiesta la Asociación Nacional de Gastronomía, Entretención y Cultura (Anagec), grupo que está ad portas de oficializar su creación como gremio. "Hasta ahora están otorgando, en promedio, alrededor de un 60% de la venta de dos meses", dice el presidente de la organización, Andrés Muzard. Aunque, si bien relata que hay casos con créditos aprobados, aún hay un porcentaje "importante de rechazos" debido, en algunos casos, a morosidad de sus afiliados, algunos previa al estallido y otros posterior.

Anagec realizó un sondeo, en donde 100 sus PYME asociadas respondieron que la negativa ha provenido principalmente de los bancos Santander (50%), seguido de Scotiabank (22%); Banco Estado (14%); Security (7%) y BCI (7%).

En esa línea, el presidente de la Multigremial de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett, sostiene que la mayoría de las PYME están postulando a los créditos Fogape, pero estima que, a la fecha, menos de un tercio ha recibido financiamiento, el que principalmente lo han obtenido porque durante abril seguían facturando. No obstante, este grupo está recibiendo montos menores a los solicitados.

"Tenemos algunos casos, como los restaurantes, donde les están entregando cinco días de venta, cuando el proyecto era hasta tres meses. Todavía va lento, se va a demorar en que llegue a todos. Los montos probablemente no van a superar en promedio el mes, o mes y medio de ventas. De hecho, aún no conocemos ningún caso de nuestros socios al que hayan entregado tres meses, y dos meses son casos muy pocos", explica Swett.

La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, comenta que las PYME necesitan al menos tres meses de capital de trabajo, "ya que no sabemos cuánto más va a durar esta emergencia y, por lo tanto, recibir menos monto no les sirve para salir adelante".

Swett agrega que estiman que entre un 15% y 20% de las PYME del gremio les han dicho que no, principalmente porque no cumplen con el reglamento Fogape. "Tuvimos una reunión con el ministro de Economía para que se explicara por qué no cumplen con el reglamento. Generalmente puede ser por mora. Hay muchos a los que simplemente no les han contestado sus solicitudes, que debe obedecer a temas de análisis del banco", señala.

A fines de la semana pasada, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) informó que, hasta esa fecha, se han cursado 40 mil créditos Covid-19. Un resultado que Mustakis, califica como "una gestión importante. No obstante, en Asech hemos recibido casos preocupantes de emprendedores que no están recibiendo este apoyo y creemos que hoy hay que centrarse en agilizar estos procesos para que los créditos lleguen a la mayor cantidad de PYME posibles".

Durante esta tarde, la Asech y la Multigremial se reunirán con la ABIF "para plantearles esta preocupación y ver de qué manera se puede lograr este resultado", cuenta Mustakis.

Hotel HD Natales, Puerto Natales: denunció por Twitter y recibió respuesta



Jorge Prieto, cuenta que el 29 de abril comenzó el proceso para solicitar el crédito para su hotel en Puerto Natales "HD Natales", el que factura cerca de $ 400 millones al año y que está cerrado desde el 15 de marzo. "He perdido cerca de $ 100 millones solo por el coronavirus", afirma Prieto.



El emprendedor dice que se acercó al Banco de Chile con el objetivo de pedir un monto por tres meses de venta, ya que actualmente tiene un préstamo en curso con esa entidad. Sin embargo, desde el banco no le dieron respuesta hasta este lunes, tras denunciar su situación en Twitter.



"En el banco me dijeron que estaba en Dicom porque tenía una cuota atrasada en mayo, pero al 31 de marzo de este año yo estaba bien, como dice en los requisitos del Fogape. No tuve respuesta. Subí mi situación a Twitter y horas después me llega un mail del banco donde señalan que aprobaron la postergación de las cuotas de mi crédito, pero aún nada del Fogape", explica Prieto.



Actualmente se encuentra a la espera de la decisión del banco de otorgarle o no el crédito. "Si no me dan el crédito, quizás tenga que cerrar la cortina. Hoy la caja está en cero", dice Prieto.





Restaurante Urriola, Lastarria: "Al parecer, los gastronómicos somos hoy los más riesgosos para la banca"



El restaurante de Gregorio López no ha tenido tregua desde octubre. La crisis social golpeó fuertemente su negocio, ubicado en Barrio Lastarria hace 11 años, y ahora la pandemia tiene a Urriola "con un 90% de probabilidades de cierre", dice su dueño.



Para solventar los cerca de $ 300 millones en pérdidas desde octubre hasta la fecha, acudió al BancoEstado y a Itaú para solicitar el crédito con garantía estatal. Sin embargo, del primero no ha tenido respuesta y en el segundo, no calificó para el préstamo.



"La justificación de mi ejecutiva para negármelo fue que no cumplo con los requisitos, 'pero qué requisitos, si se suponía que no habría', le dije. Esta línea la íbamos a ocupar no sólo para reinventarnos y tener caja para cuando podamos reabrir, sino también para tratar de solucionar problemas que ya teníamos. Tengo Dicom, proveedores e imposiciones impagas... Cada vez se pone más complicado, pero no estaba moroso al 31 de octubre de 2019, que es requsito del Fogape", dice López.



Cuenta que a fines de 2017 pidió un crédito en el mismo banco, que se venía pagando al día mes a mes. No obstante, "cuando empezamos con la crisis social, pedí la postergación del pago de las cuotas en noviembre y me lo dieron hasta marzo, y ya con la pandemia, pedí una repactación", la cual, dice, le dieron tres meses para volver a pagar, lo que se cumple en junio."Todos los gastronómicos estábamos muy entusiasmados con lo que se decía por televisión, pero al parecer somos los más riesgosos dentro de la Banca. No saben cuándo vamos a volver a trabajar ni cómo. Entonces yo creo que fueron buscando todo tipo de excusas (...) Es nefasta la situación que estamos viviendo", manifiesta.









Restaurante Las Leñas, Vitacura: "Me rechazaron el crédito y la única deuda que tengo es la de tarjeta de crédito"



A mediados de abril, Felipe Pollman, dueño del restaurante Las Leñas, en Vitacura, recibió un llamado de Banco Santander donde le informaban que le habían aprobado un crédito Corfo con aval del Estado por $ 50 millones.



Cuenta que por esos días, se comentaba entre los gremios que desde el Gobierno vendrían medidas de apoyo a las PYME, por lo que "decidí esperar a ver qué pasaba y si no pasaba nada, firmaba el que estaba aprobado". Tras el anuncio del Gobierno, postuló a un crédito Fogape con la misma entidad financiera. "Envié toda la información, y sin tener ninguna deuda más que la de la tarjeta de crédito con el mismo banco, "me rechazaron".



Explica que desde el banco le dijeron que la resolución "no es apelable" y que no hubo ninguna explicación, "siendo que el crédito Corfo había sido aprobado la semana anterior (...) Ni siquiera nos dijeron que hubiese sido por la tarjeta de crédito, que de hecho, se abona todos los meses".



Cerrados desde el 18 de marzo, Pollman dice que las pérdidas alcanzan los $ 250 millones y que "si no tengo ese crédito, no voy a poder cumplir mis obligaciones, con los proveedores ni con los colaboradores".Cuenta que previo a la crisis contaba con 40 trabajadores, hoy solo quedan 16, pero están con sus contratos suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo.



"Yo estoy haciendo todo lo posible para que no tengamos que cerrar, pero la posibilidad de cierre es latente", señala, asegurando que "lo que más preocupa es el lado humano de la situación. El nivel de desempleo va a subir drásticamente, además del cese en la cadena de pago. La Banca y el Gobierno se tienen que unificar y entregar mayor libertad para los créditos, porque al final de cuentas nadie quiere quebrar".