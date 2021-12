Actualidad

A los 99 años falleció la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, informaron esta tarde familiares.

La única reacción oficial de la familia ha sido la que una de sus nietas, Karina Pinochet, apuntó en su cuenta de Twitter: "A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela. Deja una huella inmensa en nuestros corazones. Entregó su vida al servicio de los chilenos y la historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descansa en paz".

En los últimos años, Hiriart había sido ingresada en varias ocasiones al Hospital Militar y su deceso se conoció a tres días de la segunda vuelta presidencial y justo en la jornada de cierre oficial de las campañas presidenciales para la elección del domingo.

De hecho, se esperaba que tanto Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) como José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) se pronunciarán sobre el fallecimiento. Algo que este último hizó en el marco de una entrevista en Radio ADN, donde consultado sobre el tema, aseguró que no conocía "a la señora Lucía, no soy cercano a la familia, pero no iría por ser un funeral privado, es de la familia".

Mientras que el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a lo ocurrido en duros térninos, a través de su cuenta de Twitter. El candidato señaló que "Lucía Hiriart muere en la impunidad pese al profundo dolor y división que causó".

Hiriart ocupó el cargo de primera dama entre 1973 y 1990, mientras se prolongó la dictadura liderada por el exgeneral, fallecido en 2006. Y le sobreviven sus hijos Augusto Osvaldo, María Verónica, Inés Lucía, Jacqueline Marie y Marco Antonio.

Uno de los primeros dirigentes políticos en reaccionar, a través de su cuenta de Twitter, fue el timonel del Partido Radical, Alberto Robles, quien señaló que la muerte "nos recuerda un momento oscuro de nuestra vida, que no se puede repetir".

En una línea similar, la presidenta del PPD, Nalalia Piergentili, expresó su esperanza de que, "ojalá; con esto enterremos una parte tremenda de nuestra historia".

Por el momento se ha indicado que no habrá un comentario oficial desde La Moneda.

En desarrollo...