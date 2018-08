Clapes propone régimen único, bajar impuestos a empresas y subir tasa máxima personal

Actualidad

Texto incluye compensaciones como eliminar exenciones al IVA, aumentar contribuciones a propiedades más caras e incrementar el gravamen a combustibles.

El proyecto de modernización tributaria ya es una realidad. El Ejecutivo dio a conocer ayer en cadena nacional los principales ejes de la iniciativa, adelantándose al plazo autoimpuesto de dar a conocer el texto a más tardar el 11 de septiembre. Pero aquello no significa que el debate esté cerrado, al contrario, se está recién abriendo.

En el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) están conscientes de aquello y ya le presentaron al Ejecutivo su propuesta de simplificación, el que tiene como ejes la modernización del sistema, reducción de gravámenes e incrementos de otros y mantener la recaudación fiscal.

El texto de 72 páginas fue trabajado por el investigador del think tank Luis Felipe Lagos y contó con los comentarios del director alterno del organismo, Leonardo Hernández, y el investigador Samuel Leyton.

Sistema único

El centro de estudios propone integrar en un 100% el impuesto corporativo con el personal en el régimen semi integrado, con la idea de “simplificar” el sistema tributario y “evitar la doble tributación” de las utilidades y los dividendos. De esta manera, se migraría hacia un régimen único general para las compañías de mayor tamaño, que conviviría con un sistema potenciado para las pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Este último modelo tomará como base el 14 ter para las Pyme, en el cual se tributará sobre el flujo de caja y sin necesidad de llevar contabilidad completa. De esta manera, se propone eliminar el régimen de renta presunta para los contribuyentes de los sectores de transporte, agricultura y minería “por ser arbitrario e inequitativo”. Con esto se lograrían recaudar US$ 88 millones. Dichas compañías se podrán acoger al nuevo 14 ter.

Equidad horizontal

Como resultado de la integración, la propuesta de Clapes UC contempla avanzar en la denominada equidad horizontal. O sea, que al mismo nivel de ingreso se pague la misma cantidad de impuestos, a diferencia de lo que sucede hoy ya que un contribuyente que percibe dividendos de su sociedad está afecto a una sobretasa de 9,45% por la integración parcial y una carga total de 44,45%, mientras que quien percibe ingresos solo de su trabajo solo tributa con una tasa máxima de 35%.

También, se propone que los cotizantes de AFP puedan acreditar en su tributación personal los créditos por los impuestos pagados por las empresas en las que se invierten sus fondos.

Reducir tasa corporativa

“El sistema tributario debe ser también eficiente: recaudar minimizando las distorsiones en la economía que generan los impuestos al afectar las decisiones de ahorrar, invertir, producir, emplear, innovar, trabajar y acumular capital humano”, señala Lagos en el documento.

Por esto, propone reducir el impuesto corporativo desde el 27% actual a un 24% -promedio de la OCDE-. Adicionalmente, apunta a ampliar la depreciación instantánea para deducir como gasto el mismo año en que se realiza la inversión en capital físico y activos intangibles, como mecanismo de incentivo a la inversión. Esto, para todas las empresas medianas que venden hasta 100 mil UF anuales.

Compensaciones

Los cálculos de Lagos revelan que la integración, el recorte de la tasa corporativa y ampliar la depreciación instantánea reducirán la recaudación fiscal en alrededor de US$ 1.900 millones. Estos se desglosan en un rango entre US$ 750 millones y US$ 350 millones por la integración, US$ 1.500 millones por la rebaja al tributo corporativo y US$ 50 millones por la depreciación.

Como alternativas de compensación, Clapes UC apunta a una serie de alternativas, como eliminar exenciones del IVA -exceptuando las destinadas a salud, educación, servicios financieros y créditos para viviendas- lo que aportaría US$ 744 millones a las arcas fiscales.

Masificar el uso de la factura electrónica aportaría US$ 984 millones a la recaudación, proyecta Clapes UC. También, incluyen igualar el impuesto específico del diésel con el de la gasolina, con lo que se recaudarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.300 millones.

A nivel de bienes raíces, una posibilidad es subir de 1,2% a 1,5% las contribuciones a las propiedad con un avalúo fiscal mayor a US$ 1 millón, lo que permitiría ingresar US$ 430 millones a las arcas públicas. Por último, apuntan a aumentar de 35% a 40% la tasa máxima de tributación a nivel personal, lo que aumentaría en US$ 350 millones los ingresos del Fisco, calcula Lagos.