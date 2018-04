Presidente Piñera desiste de nombramiento de su hermano en embajada de Argentina

Actualidad

"Es mi convencimiento que, en el mejor interés de Chile, el nombramiento del Embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento", planteó el mandatario en una declaración pública.

Se veía venir. El presidente de la República, Sebastián Piñera, desistió de la nominación de su hermano Pablo en la embajada de Chile en Argentina.

De acuerdo al comunicado oficial, la decisión se adopta en el mejor interés del país, pues dicho cargo es "urgente y no es compatible con los tiempos estimados por la Contraloría. El proceso de designación para nominar a un nuevo embajador ya se inició con el gobierno trasandino".

A continuación, la declaración del mandatario dada a conocer esta tarde:

1. Reitero mi convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo.

2. En consecuencia, en mi opinión, aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público.

3. Como es de público conocimiento, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República cuestionando este nombramiento. Frente a esta situación, el martes pasado informé que, por prudencia, íbamos a suspender dicho nombramiento hasta conocer el dictamen de la Contraloría.

4. Es mi convencimiento que, en el mejor interés de Chile, el nombramiento del Embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento.

5. En consecuencia, me he reunido hoy con mi hermano Pablo para comunicarle que he desistido de dicho nombramiento.

6. Agradezco sincera y profundamente a Pablo Piñera su permanente actitud de anteponer el interés de Chile a cualquier consideración personal, poniendo permanentemente su nombramiento a mi disposición.

7. Por último, quiero informar que ya hemos iniciado las gestiones para la designación del embajador de nuestro país ante la República hermana de Argentina.