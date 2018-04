Piñera a los empresarios argentinos: "Están en deuda con invertir en nuestro país"

Gobierno

Presidente junto a su homólogo argentino, Mauricio Macri, suscribieron una serie de acuerdos resaltando los relativos a materias energéticas y pronta aprobación de ampliación de TLC.

Una gira marcada por el énfasis empresarial desarrolló en Buenos Aires el presidente Sebastián Piñera, quien en un encuentro con representantes del sector privado chileno y argentino los instó a estrechar los vínculos de negocios entre ambas naciones y desarrollar nuevos emprendimientos.

Fue así que se logró concretar una serie de acuerdos y compromisos sellados en la Casa Rosada, donde junto a su par y amigo, Mauricio Macri, que incluyen generar un nuevo vínculo energético para la exportación de gas desde territorio Argentino hacia Chile y acelerar la ratificación en ambos parlamentos de la extensión del acuerdo de libre comercio existente entre ambas naciones.

Pero la jornada en la capital trasandina se inició con un encuentro empresarial denominado "Argentina-Chile, una alianza estratégica para la creación de valor", donde junto al canciller trasandino, Jorge Faurie, y el ministro de Hacienda Argentino, Nicolás Dujobne; entregaron un intenso discurso de valoración de lo realizado en ambos países, pero a su vez de no cesar en avanzar en nuevos emprendimientos.

En la cita de los hombres de negocios, tomó también la palabra el presidente de Cencosud, Horst Paulmann, quien dijo sentirse también "argentino" por lo bien que han funcionado sus emprendimientos en esta nación, mostrándose partidario de una mayor liberalización comercial entre ambas naciones.

En tanto el presidente Piñera dijo a los empresarios de ambos países "las inversiones de Chile en Argentina se acercan a los US$ 20 mil millones; las inversiones de Argentina en Chile no alcanzan los US$ 1.000 millones. Y, por tanto, señores empresarios, están en deuda con invertir en nuestro país. Los esperamos con los brazos abiertos".

Respecto del acuerdo energético sostuvo que "el acuerdo de Integración Energética significa que dos países que son paralelos, que tienen horarios solares distintos, dos horas de diferencia solar, que tenemos distinta estructura de demanda por estaciones, al integrarnos solamente ganamos los dos. Podemos usar uno al otro como respaldo en caso de emergencias, podemos escoger la energía más barata, más limpia, más segura. Y, por tanto, esa integración, que la debimos haber hecho hace mucho tiempo, ahora queremos hacerla, y en forma muy rápida, porque es una ganancia inmensa. Hemos estimado las ganancias para ambos países, y son realmente millonarias, y no tenemos que perder un minuto más en esta materia".

Piñera también abordó la situación generada con las cifras macroeconómicas en Chile al señalar que "nosotros también heredamos una situación muy compleja en materia de déficit fiscal, en materia de deuda pública que se duplicó en los últimos cuatro años, pero no lloremos" y luego sostuvo "los invito a que fijemos como objetivo que Argentina y Chile sean países desarrollados y sin pobreza antes de que termine la próxima década, que ya está golpeando nuestras puertas".

Principales Acuerdos

-Remitir, dentro de los próximos quince días, el Acuerdo Comercial (TLC) firmado el 2 de noviembre de 2017 a sus respectivos Congresos Nacionales, para su ulterior aprobación.

-Establecimiento de un grupo de trabajo en el ámbito de las cadenas globales de valor, encadenamientos productivos e inversiones directas.

-Establecimiento de una plataforma electrónica para fomentar el intercambio comercial y la integración vecinal.

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica relativo a permitir las operaciones de comercialización, exportación, importación y transporte de energía eléctrica y gas natural.

-Sobre cooperación en materia de ciberseguirdad, ciberdelito y ciberdefensa.

-Establecimiento de un mecanismo de cooperación en el ámbito de las Industrias Creativas.

-Protocolo del Acuerdo de Complementación Económica relativo al reconocimiento mutuo de los certificados de firma digital.

LOS PROTAGONISTAS DE LA GIRA

Mauricio Macri, presidente Argentina

"Necesitamos poner en marcha este acuerdo comercial nuevo –luego que lo apruebe el congreso- que será algo que facilite y acelere el comercio y acelere el desarrollo productivo y el empleo. Valoro que te hayan acompañado empresarios tan importantes que ya invierten en Argentina y están redoblando sus inversiones y nuevos empresarios que vienen a ser parte de este crecimiento que emprende Argentina"

"Respecto de la integración energética flexible les quiero decir que debe ser una gran oportunidad sobre todo ahora a la luz del éxito que está teniendo Vaca Muerta como una gran reserva de gas presente y futura".

Horst Paulmann, presidente Cencosud



"Hay un buen clima de negocios acá. Vamos a seguir viendo una serie de proyectos y de obras. Cencosud presente en argentina como nuestra segunda patria, así que realmente siempre digo a Argentina hay que amarla".

Rodrigo Hinzpeter, gerente legal de Quiñenco.

"El mensaje del presidente fue tratar de que exista más inversión Argentina en Chile, pero también procurar que ambos países alcancen el desarrollo en la próxima década. Nosotros como Quiñenco estamos con una presencia importante a través de CCU y Viña San Pedro y siempre viendo otras inversiones es un país que nos importa mucho por su cercanía y tamaño, teniendo reglas legales claros, como las están teniendo en los últimos años, con crecimiento que se acercan al 3% y si se llega a inflación de un dígito Argentina será un gran socio comercial para muchos inversionistas".

El análisis de Alfonso Swett, titular de la CPC: "Competir contra el mundo y no entre nosotros"

"Escuchar a los ministros del presidente Macri es notable, lo que ha logrado Argentina de acercarse a un Pib potencial del 4% cuando nosotros sabemos que en los últimos años nos ha costado acercarnos al 2% es muy notable ver una inversión que está creciendo al 11% en Argentina, cuando nosotros llevamos en Chile 4 años de caídas en la inversión.

Es destacable darle la importancia al equilibrio fiscal donde ellos después de los grandes problemas fiscales que ha tenido este país y están proyectando que al 2021 van a tener un equilibrio fiscal. Creo que lo que nosotros tenemos que entender es buscar la competitividad de un país y buscar competir contra el mundo y dejar de combatir entre nosotros mismos dentro de un país. Ese mensaje es super importante. Nuestra verdadera competencia y desafíos es ver cómo logramos un país más competitivo que nos permita un crecimiento más integral e inclusivo".