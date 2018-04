Paulmann celebra dictamen que viabiliza recepción del Costanera Center: "Hoy nació el bebé de 300 metros de alto"

Actualidad

Agradeció a las autoridades por dar solución a un problema de tan larga data.

Tras conocerse el diactamen de Contraloría que determinó que es factible establecer un acuerdo para que Cencosud pueda traspasarle el dinero de las obras viales al municipio de Providencia, para que ésta realice las obras de mitigación del Costanera Center, hoy el mismísimo líder del conglomerado, Horst Paulmann celebró la resolución que despeja el camino para la recepción final del complejo inmobiliario.

"Ayer me encontré con empresarios, estaba feliz. Me preguntaron ¿por qué estás feliz? ¿Qué es lo que has hecho este año? Dije que no hice nada... ¿no hiciste nada y estás feliz? Preguntaron, dije que es porque me dieron los permisos para poder hacer una obra después de años".

Luego agregó, "anoche celebramos porque ayer el Contralor de la República después de 10 años, de cuatro gobiernos de turno, hemos conseguido recibir la obra más grande que se ha hecho en Chile: el Costanera Center; 300 metros de altura, la torre más alta de América Latina. Se dio autorización para que se haga la recepción. Hoy día digo 'nació el bebé de 300 metros de alto", destacó el empresario.

Asimismo, en su paso por Argentina, como parte de la delegación empresarial que acompaña al presidente Sebastián Piñera en su visita oficial al vecino país, Paulmann reafirmó el buen clima de inversión que hoy existe.

"Ahora me voy derecho a la oficina antes del almuerzo con el presidente Macri. Vamos a seguir autorizando unos cuantos proyectos y obras, así que como siempre Cencosud presente en Argentina, como nuestra segunda patria, realmente siempre digo: Argentina hay que amarla...Cuando usted tiene un país como Argentina y un gobierno como hoy día, las inversiones vienen solas. Pero no es nada fácil", aseguró el empresario.

El dictamen

A comienzos de esta semana Contraloría visó el pronunciamiento enviado hace cinco meeses por la Municipalidad de Providencia, que pide verificar la factibilidad de un convenio con Cencosud para que le entregue el dinero de las mitigaciones a la alcaldía y que ésta se encargue de las obras viales correspondientes a la zona de influencia del desarrollo comercia e inmobiliario.

"En relación con la materia que se analiza y entendiendo que las obras de mitigación que serán materia del convenio de que se trata han de ejecutarse en el espacio público, cuya administración corresponde al municipio...no se advierte impedimento para que dicha entidad edilicia, en el marco de sus competencias, suscriba un convenido con el objeto descrito", señala el documento.