Resultados de Microsoft y Alphabet superan los pronósticos impulsados por la IA, mientras proyecciones de Intel decepcionan al mercado

Microsoft y Alphabet sacaron a relucir sus apuestas por la Inteligencia Artificial (IA) en sus más recientes resultados trimestrales, desatando una ola de entusiasmo en el último episodio de una temporada que ha tenido altos y bajos.

Las utilidades de Microsoft subieron 20% a US$ 2,94 por acción, mientras que las ventas crecieron 17% a US$ 61.900 millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo. En el mismo período, las ganancias de Alphabet crecieron 61,5% a US$ 1,89 por acción, y sus ventas aumentaron 15,4% a US$ 80.539 millones.

Ambos gigantes del software superaron los pronósticos de los analistas. Las acciones de Microsoft subían 3,92% y las de Alphabet se disparaban 11,24% en operaciones extendidas. Alphabet también anunció la entrega de un dividendo de 20 centavos por acción y la recompra de sus papeles por un monto adicional de US$ 70 mil millones.

Microsoft se benefició de sus apuestas centradas en hacer que los clientes utilicen sus últimas herramientas de IA para resumir documentos y generar nuevos contenidos. Esta oferta se encuentran entrelazada con sus servicios en la nube mediante la filial Azure, que aportó ingresos por US$ 24.800 millones.

La estrategia de Alphabet también se ha centrado en la IA, habiendo introducido sus beneficios en sus motores de búsqueda y sus servicios de software que abarcan desde Gmail hasta Google Docs. Los ingresos por publicidad en Google aportaron US$ 61.700 millones.

Intel decepciona

También en la tarde de este jueves, Intel aportó una nota gris: la compañía desplegó una estimación de ventas para el trimestre en curso de US$ 13 mil millones, por debajo de los US$ 31.600 millones que esperaba el mercado.

El fabricante de chips se ha visto perdiendo competitividad frente a sus rivales Nvidia y TSMC. Sus acciones se desplomaban 8,84% en las transacciones fuera de rueda.

El guidance de la firma opacó sus resultados, que estuvieron por encima de lo previsto. Informó una utilidad de US$ 0,18 por acción, tras una leve pérdida en el mismo trimestre de 2023, y sus ingresos aumentaron 8,6% a US$ 12.700 millones.

Otro damnificado de la frenética carrera por la IA esta semana ha sido Meta Platforms, ya que el aumento de su plan de costos y su pronóstico de ventas más débiles de lo esperado hicieron que sus títulos se hundieran 10,56% en la última sesión de la bolsa neoyorquina.