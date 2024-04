Meta reporta sólidos resultados, pero sus proyecciones decepcionan y la acción se hunde más de 10% en las operaciones extendidas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Meta Platforms aumentó sus estimaciones de gasto para el año y proyectó unas ventas para el segundo trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street, lo que vuelve a plantear dudas sobre si sus apuestas tecnológicas futuristas acabarán dando sus frutos a los inversionistas.

La matriz de Facebook e Instagram registró ingresos de US$ 36.500 millones en el primer trimestre, lo que supone un aumento de más de 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Superó levemente los US$ 36.100 millones que promediaron las estimaciones recopiladas por Bloomberg.

La empresa tecnológica con sede en Menlo Park, California, también reportó que espera ventas de entre US$ 36.500 y US$ 39 mil millones para el trimestre en curso. Los analistas esperaban US$ 38.200 millones.

Al mismo tiempo, Meta elevó sus costos previstos para el año, y ahora cree que los gastos de capital serán de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil millones. A principios de año, estimó que los gastos relacionados con servidores, hardware de Inteligencia Artificial (IA) y centros de datos ascenderían a entre US$ 30 mil y US$ 37.000 millones.

Las acciones cayeron un 11% en las negociaciones ampliadas. El papel de Meta había subido 39% en lo que va de año al cierre del mercado, y ha estado cotizando cerca de máximos históricos durante el último mes, en parte como reflejo del entusiasmo en torno a la IA.

Carrera por la IA

Meta ha estado gastando agresivamente para competir en IA contra otros pares tecnológicos como Microsoft y Alphabet, lo que está impulsando parte del aumento del gasto.

La empresa anunció en enero planes para un nuevo centro de datos de US$ 800 millones y también está desarrollando sus propios chips para servicios de IA. Además está trabajando en varias nuevas iteraciones de su gran modelo de lenguaje, conocido como Llama, para potenciar chatbots y otros servicios de IA.

Su presidente y CEO, Mark Zuckerberg, anunció en el trimestre anterior una recompra de acciones por valor de US$ 50 mil millones, además del primer dividendo trimestral de la historia de la empresa, en un esfuerzo por aplacar a los inversionistas frustrados por el agresivo gasto de la empresa en tecnologías que aún no han dado sus frutos.

Zuckerberg lleva años invirtiendo dinero en la construcción del llamado metaverso, un mundo virtual en el que espera que la gente juegue y trabaje algún día.

Reality Labs, la división de Meta centrada en sus apuestas futuristas, registró pérdidas de US$ 3.850 millones en el primer trimestre, aproximadamente las mismas que hace un año. Esa división, que también supervisa los cascos de realidad virtual y las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, registró una pérdida anual de más de US$ 16 mil millones en 2023.