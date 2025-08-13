Roblox sube de nivel: popular plataforma de videojuegos logra su primera calificación de grado de inversión
La firma detrás del conocido juego recibió el respaldo de S&P luego de que lograra ampliar su base de jugadores, expandiéndose hacia un público de más edad, tras su explosivo crecimiento entre los menores de 13 años durante la pandemia.
Los esfuerzos de Roblox por ganarse a nuevos jugadores han valido a la popular plataforma de videojuegos su primera calificación de grado de inversión, después de que S&P Global Ratings mejorara la nota de crédito de la empresa.
La calificación crediticia de la empresa se elevó de BB+, el nivel más alto de la categoría de grado especulativo, a BBB-, el nivel más bajo de la categoría de grado de inversión, según un comunicado de S&P. La agencia de calificación citó el crecimiento de la base de usuarios de Roblox y sus reservas brutas, así como el aumento del flujo de caja operativo libre, para fundamentar su decisión.
La plataforma de juegos ha realizado un esfuerzo concertado para atraer a jugadores de más edad después de haber logrado un gran éxito entre los menores de 13 años durante la pandemia.
Las calificaciones crediticias de grado de inversión pueden traducirse en menores costos de financiación para una empresa, ya que una gama más amplia de inversores puede adquirir instrumentos de alta calificación.
Por lo general, dos de las tres principales agencias de calificación deben considerar que una empresa es de alta calidad para que pueda optar a los índices de inversión. La deuda de Roblox sigue siendo calificada como basura por Moody’s Ratings, mientras que Fitch Ratings no parece haber asignado una calificación a la empresa.
S&P también afirmó que las perspectivas de Roblox son positivas, lo que significa que sus calificaciones podrían mejorar aún más a mediano plazo.
