Warner Bros: oferta de US$ 31 por acción de Paramount superaría la de Netflix

Warner Bros Discovery Inc. (WBD) señaló que una nueva oferta de adquisición de US$ 31 por acción por parte de Paramount Skydance Corp. podría derivar en un mejor acuerdo que el vigente con Netflix Inc., lo que abre la puerta a otra posible ronda de ofertas por el emblemático estudio de Hollywood.

Warner Bros no está retirando su recomendación de que los inversionistas respalden el acuerdo con Netflix, que contempla US$ 27,75 por acción para comprar el estudio y las operaciones de HBO de la compañía, según un comunicado emitido el martes. En cambio, indicó que los nuevos términos de Paramount cumplen el umbral para entablar conversaciones adicionales.

La más reciente arremetida de Paramount muestra que la compañía, liderada por David Ellison, no abandonará pronto su intento por adquirir Warner Bros.

La oferta mejorada pondrá a prueba la disposición de Netflix a pagar más por los estudios de producción de Warner Bros y un catálogo que incluye la franquicia de DC Comics y Game of Thrones.

“El directorio no ha determinado si la propuesta revisada de Paramount es superior a la fusión con Netflix”, señaló Warner Bros. Agregó que planea mantener más conversaciones con Paramount y que, si el directorio respalda la oferta mejorada, Netflix tendrá cuatro días hábiles para responder, igualando o mejorando la propuesta.

La decisión del directorio se produjo tras un período de siete días durante el cual Paramount estuvo nuevamente autorizada a negociar con Warner Bros. Desde septiembre, Paramount ha buscado adquirir la matriz de HBO y CNN, elevando su precio en múltiples ocasiones y modificando los términos solicitados por el directorio de Warner Bros.

Días decisivos

Ambas compañías continuaban negociando hasta avanzada la noche del lunes y debieron colgar el teléfono a la medianoche, cuando expiró la ventana de discusión, según personas con conocimiento del asunto. Eso dejó preguntas pendientes que ahora las partes podrán abordar.

La propuesta revisada de Paramount representa un aumento de US$ 1 respecto de la oferta previa de US$ 30 por acción, que estaba valorada en alrededor de US$ 108 mil millones, incluyendo deuda.

La propuesta de Netflix está valorizada en US$ 82.700 millones bajo ese mismo criterio, aunque Warner Bros considera que una escisión de sus canales de cable generará valor adicional para sus inversionistas.

La más reciente propuesta de Paramount incluye una ticking fee (prima por demora en el cierre del negocio) de US$ 0,25 por acción por cada trimestre posterior al 30 de septiembre en que el acuerdo no haya recibido aprobación regulatoria, junto con un pago de US$ 7 mil millones a Warner Bros si los reguladores bloquean la operación.

Paramount también acordó aportar más capital si alguno de sus prestamistas utilizara dudas sobre su solvencia para evitar financiar el acuerdo. Asimismo, no utilizará el deterioro de las redes de cable de Warner Bros como excusa para desistir de la operación.

Las acciones de Warner Bros caían menos de 1% en operaciones extendidas tras el anuncio, posiblemente porque algunos inversionistas esperaban más. Paramount y Netflix subían más de 1%.

David Ellison, presidente ejecutivo de Paramount, lanzó una oferta pública para adquirir acciones de Warner Bros en diciembre, pocos días después de que se anunciara el acuerdo con Netflix. El movimiento de Ellison, de 43 años, siguió a su adquisición en agosto de Paramount -propietaria de CBS y MTV- por US$ 8 mil millones.

Estudios como Paramount y Warner han estado bajo presión para combinarse, afectados por la caída de ingresos de los servicios tradicionales de medios, como la televisión por cable y las salas de cine. Tras gastar con fuerza para desarrollar servicios de streaming, los estudios han recortado producción y empleos para llevar esas operaciones más recientes a la rentabilidad.

Warner Bros indicó en octubre que estaba considerando todas sus opciones tras recibir interés no solicitado de múltiples partes. Paramount, Netflix y Comcast estuvieron entre los oferentes interesados en adquirir la totalidad o parte de Warner Bros.

La puja se volvió contenciosa, con Paramount acusando a Warner Bros de llevar a cabo una subasta que favorecía a Netflix. Algunos accionistas de Warner Bros, incluidos Pentwater Capital Management y Ancora Holdings, habían abogado públicamente por que la compañía retomara conversaciones con Paramount.