Uber llega a un acuerdo con Zoox de Amazon para ofrecer viajes en robotaxi
Uber Technologies permitirá a los clientes pedir robotaxis de Zoox, la filial de Amazon.com, a través de su plataforma, comenzando en Las Vegas este verano.
La gigante de los viajes compartidos alcanzó un acuerdo multianual con la unidad de conducción autónoma de Amazon, según informaron Uber y Zoox este miércoles. Los vehículos de Zoox también estarán disponibles en la aplicación de Uber en Los Ángeles a partir del próximo año.
En el lanzamiento, los usuarios de Uber podrán ser emparejados con un robotaxi de Zoox en viajes elegibles. Es la primera vez que Zoox se asocia con un tercero.
Ambas compañías no revelaron detalles sobre el reparto de ingresos ni señalaron si los clientes de Uber deberán pagar una tarifa por viajar en un vehículo de Zoox. Actualmente, Zoox no cobra por sus trayectos.
Los inversionistas de Uber celebraron la noticia, impulsando las acciones de la compañía hasta un 4,5% tras la apertura de los mercados en Nueva York. Los títulos de Amazon caían menos de 1%. En tanto, Tesla -que opera un servicio limitado de robotaxis- inicialmente retrocedió en las operaciones previas a la apertura, antes de recuperarse en la jornada regular.
El martes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) anunció la apertura de un período de comentarios públicos sobre el lanzamiento comercial del robotaxi de Zoox sin volante, un paso clave para comenzar a ofrecer viajes pagados.
El mercado de servicios de transporte autónomo y robotaxis se está intensificando. Waymo, de Alphabet Inc., cuenta con la red comercial más amplia y opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cobrando tarifas en media docena de ciudades en Estados Unidos. Actualmente, la compañía realiza cerca de 400 mil viajes pagados por semana en esas seis ciudades.
En contraste, Zoox, adquirida por Amazon en 2020, ha sido más cautelosa en el despliegue de su servicio en calles públicas. Cuenta con un robotaxi diseñado específicamente para este fin, con asientos orientados hacia el interior y sin volante, pedales ni otros controles de conducción.
Zoox ya opera un servicio limitado sin conductor en el Strip de Las Vegas y en San Francisco, mientras lleva a cabo pruebas en otras ciudades de Estados Unidos. Los test se realizan con vehículos utilitarios deportivos Toyota adaptados, con controles de manejo y, a menudo, con un conductor de seguridad al volante.
Las alianzas de Uber
En el marco de esta alianza, Zoox tendrá acceso a los datos de Uber sobre la demanda de clientes y los patrones de tráfico, dijo el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, en una entrevista conjunta con la CEO de Zoox, Aicha Evans, en Bloomberg Television.
Al trabajar con Uber, Zoox también puede adquirir “la experiencia de lidiar con cosas que recién estamos empezando a enfrentar, como grandes eventos, cosas que Uber sabe hacer dormido”, dijo Evans.
Zoox seguirá operando un servicio a través de su propia aplicación en Las Vegas y, más adelante, en Los Ángeles, incluso después de que Uber comience a ofrecer esos viajes.
Uber ya gestiona viajes de Waymo en su aplicación en Austin, Atlanta y Phoenix. Pero la compañía también compite con Waymo, que ha estado expandiendo su propio servicio a más ciudades de Estados Unidos, una evolución que ha llevado a algunos analistas de Wall Street a cuestionar el futuro de Uber como líder del mercado.
La alianza con Zoox podría dar un nuevo respaldo a la apuesta de Uber por convertirse en el principal agregador de servicios de robotaxis y en socio comercial de las empresas que desarrollan tecnología de conducción autónoma.
Uber cuenta con más de 20 alianzas en autonomía en Estados Unidos y en el extranjero, principalmente en Medio Oriente. Hasta ahora, no ha hecho nuevos anuncios con Waymo para expandirse a más ciudades fuera de Phoenix, Austin y Atlanta. Sin embargo, Uber planea desplegar robotaxis en más de 10 ciudades este año junto con otros socios, entre ellos Lucid Group, Wayve Technologies y Baidu.
