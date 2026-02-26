Paramount supera previsión de beneficios en medio de la guerra de ofertas por WBD

Paramount Skydance informó ventas y ganancias del cuarto trimestre que superaron las proyecciones de Wall Street, solo días después de presentar una nueva oferta para adquirir su rival de entretenimiento Warner Bros. Discovery (WBD).

La empresa matriz de CBS y MTV registró ingresos de US$ 8.150 millone, superando las estimaciones de los analistas de US$ 8.120 millones. El beneficio operativo ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ascendió a US$ 612 millones. Los inversores esperaban US$ 561,9 millones . En noviembre, la compañía había pronosticado entre US$ 500 y US$ 600 millones.

La adquisición de Warner Bros beneficiaría enormemente al negocio de televisión convencional de Paramount, su única división rentable. Si bien las ventas de la unidad de televisión de la compañía cayeron un 5% hasta los US$ 4.670 millones el trimestre pasado, aun así registró más de US$ 1.000 millones en ganancias ajustadas, gracias a una drástica reducción de costos.

El negocio de streaming de Paramount registró ingresos de US$ 2.210 millones, frente a las proyecciones de los analistas de US$ 2.290 millones. En tanto, el servicio de streaming Paramount+ aumentó sus suscriptores a 78,9 millones.