Hapag-Lloyd compra israelí ZIM Integrated Shipping por US$ 4.200 millones y se consolidará como la quinta mayor naviera del mundo
El acuerdo le permitiría a Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic a través de Vapores tiene un 30%, llevar su cuota de mercado global del 7% a algo menos del 9% sin tener que aumentar la inversión en un proceso prolongado.
El grupo Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic a través de Vapores tiene un 30%, anunció el lunes que comprará a su rival israelí ZIM Integrated Shipping Services por US$ 4.200 millones, en una operación que consolidará su posición como una de las mayores compañías navieras del mundo.
"La fusión aseguraría la posición de Hapag-Lloyd en el mercado como la quinta línea naviera más grande del mundo, con una moderna flota de más de 400 buques", dijo Hapag-Lloyd, un día después de anunciar que se encontraba en negociaciones avanzadas para adquirir ZIM.
Las acciones de ZIM, que cotiza en la bolsa de Fráncfort, subían un 28,8% tras la noticia, mientras que las de Hapag se hundían un 8%. Las acciones de Vapores, en tanto, bajaban 0,3% en la Bolsa de Santiago, a $ 46,7.
Hapag-Lloyd dijo que la operación se financiaría con las reservas de efectivo de la empresa y con financiación externa de hasta US$ 2.500 millones.
La noticia de la adquisición provocó que los empleados de ZIM se declararan en huelga en la sede de la empresa en Haifa el domingo, informó el Times of Israel.
ZIM afirmó que la dirección estaba en conversaciones con el sindicato de trabajadores para evitar cualquier "impacto negativo" en las operaciones y que entendía la posición de los empleados, según el Times.
Los analistas de JP Morgan afirmaron que el acuerdo permitiría a Hapag-Lloyd llevar su cuota de mercado global del 7% a algo menos del 9% sin tener que aumentar la inversión en un proceso prolongado.
ZIM, valorada en casi US$ 2.700 millones al cierre del viernes, dijo en noviembre que llevaba varios meses revisando sus opciones estratégicas tras recibir una propuesta de adquisición no vinculante.
ZIM opera en más de 90 países y presta servicio a 300 puertos en todo el mundo, según su página web.
