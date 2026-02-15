Warner Bros. sopesa reabrir las negociaciones de venta con Paramount

Los miembros de la junta de Warner Bros. están discutiendo si Paramount podría ofrecer un camino hacia un acuerdo superior, dijeron personas a Bloomberg.

Warner Bros Discovery Inc. está considerando reabrir las conversaciones de venta con el estudio rival de Hollywood Paramount Skydance Corp. después de recibir la oferta modificada más reciente de su pretendiente hostil, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Los miembros de la junta de Warner Bros. están discutiendo si Paramount podría ofrecer un camino hacia un acuerdo superior, dijeron personas familiarizadas con el pensamiento de la junta, un movimiento que podría encender una segunda guerra de ofertas con Netflix Inc.

La junta no ha decidido cómo responder y todavía tiene un acuerdo vinculante con Netflix, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo información no pública.

Paramount presentó términos enmendados la semana pasada que abordaban varias preocupaciones. La compañía cubrirá una cuota de US$ 2.800 millones adeudada a Netflix si Warner Bros. rescinde su acuerdo, y se ofrece a respaldar una refinanciación de la deuda de Warner Bros.

Paramount también dijo que compensará a los accionistas de Warner Bros. si el acuerdo no se cierra antes del 31 de diciembre, subrayando su confianza en que el acuerdo obtendrá una rápida aprobación regulatoria.

Warner Bros. todavía tiene algunas preocupaciones sobre la oferta de Paramount, muchas de las cuales ha esbozado en declaraciones anteriores, pero esta es la primera vez que la junta ha considerado que la oferta de Paramount podría conducir a un mejor acuerdo o incitar a Netflix a subir su oferta. También se ha enfrentado a la presión de los accionistas para que al menos se comprometa con Paramount.

Warner Bros. ha acordado vender su estudio homónimo y el negocio de streaming HBO Max a Netflix en un acuerdo de US$ 27,75 por acción.

Warner Bros. se ha apresurado a celebrar una votación de los accionistas sobre su acuerdo con Netflix, mientras que Paramount, propietaria de CBS y MTV, ha apelado directamente a los accionistas de Warner Bros. a través de una oferta pública de adquisición de 30 dólares por acción y está presionando a los reguladores para que aprueben su acuerdo.

Tanto Paramount como el líder de streaming Netflix han indicado que estarían dispuestos a elevar sus ofertas para asegurarse un acuerdo por Warner Bros, una de las mayores empresas de medios de comunicación de EEUU.

Paramount desencadenó la subasta de Warner Bros. con una oferta no solicitada el año pasado. La compañía aumentó el precio varias veces antes de perder finalmente ante Netflix. La dirección de Paramount ha insistido en que su acuerdo es mejor y ha pasado los dos últimos meses cortejando a los reguladores y a los accionistas.

Varios accionistas de Warner Bros., entre ellos Pentwater Capital Management y Ancora Holdings Group, han hecho pública su creencia de que el consejo debería entablar negociaciones con Paramount. Pero sólo 42,3 millones de acciones fueron licitadas a Paramount en el último recuento, menos del 2% de las que están en circulación.